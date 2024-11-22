تمركز الكاميرات وتوحيد صورة التسلل.. 6 قرارات لمخرجي المباريات

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 - 14:52

كتب : FilGoal

كاميرا خط المرمى - مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن 6 قرارات لمخرجي ومصوري المباريات تم الاتفاق عليهم وفقا لخطة لجنة الحكام.

وأوضح اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي، أن 35 مخرج ومصور حضروا دورة تضمنت أبرز المستجدات الخاصة بتقنية VAR، بناء على الاتفاق بين الهيئة الوطنية للإعلام والاتحاد المصري لكرة القدم، وبعد التواصل مع السيد محمد إبراهيم المشرف العام على البرامج الرياضية وكذلك وفقا لخطة لجنة الحكام.

وكشف اتحاد الكرة عن 6 قرارات تم الاتفاق عليهم

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- اجتماع فني بين طاقم التحكيم ومخرج أي مباراة قبل انطلاقها بساعتين للتنسيق بشأن كيفية التعاون أثناء المباراة

- توحيد إصدار صورة التسلل بتقنية الخطوط ووفقا لطبيعة كل حالة

- إطالة إصدار صورة التسلل بتقنية التسلل لفترة زمنية تتيج للمشاهد رؤية القرار

- أن يكون إحماء اللاعبين خلف الكاميرات المتواجدة خلف المرمي

- أن تكون الإعادات وفقا لبرتوكول الـ VAR

- مراعاة أن يكون تمركز الكاميرات بزوايا معينة لتغطية مساحات معينة وفقا لبرتوكول ورؤية المخرج لمساعدة حكام الـ VAR لتأدية مهامهم

وشدد اتحاد الكرة في بيانه على أهمية الدور الفعال للسادة المخرجين والمصورين في منظومة كرة القدم والتحكيم بوجه خاص.

وأعلن اتحاد الكرة بعد اجتماع عاجل في مطلع نوفمبر الجاري إقالة لجنة الحكام بكامل تشكيلها، وتعيين لجنة جديدة برئاسة ياسر عبد الرؤوف، وعضوية توفيق السيد وتامر دري وعزب حجاج، وذلك على خلفية تسريبات من غرفة الـVAR.

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