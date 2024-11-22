زميل عبد المنعم.. نيس يستعيد نجم منتخب الجزائر

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 - 14:37

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم - نيس - بريست

استعاد نادي نيس الفرنسي الذي يضم النجم المصري محمد عبد المنعم عنصرا هاما من القوام الرئيسي لفريقه.

ويخوض محمد عبد المنعم موسمه الأول مع نيس قادما من النادي الأهلي.

وبحسب موقع "نيس ماتان" الفرنسي، فإن نيس استعاد خدمات لاعب الوسط الجزائري هشام بوداوي، بعد شفائه من الإصابة التي كان يعاني منها، على مستوى الركبة.

أخبار متعلقة:
مجموعة الأهلي - مدرب شباب بلوزداد: تنتظرنا مهمة صعبة أمام أورلاندو بيراتس قرعة دوري الأمم - تكرار لنهائيي كأس العالم.. وإيطاليا تصطدم بألمانيا رودري: إذا اتصل بي ريال مدريد؟ عليك إعطاء الاهتمام لأفضل نادي في التاريخ سلوت: غياب ثنائي ليفربول عن مواجهة ريال مدريد.. وهذا رأيي في تجديد جوارديولا

وأوضحت التقارير أن بوداوي سيعود إلى قائمة فريقه نيس، لمواجهة ستراسبورج.

Image

ويلعب نيس ضد ستراسبورج يوم الأحد ضمن الجولة 12 من منافسات الدوري الفرنسي.

وغاب هشام بوداوي، عن المشاركة في مباريات نيس لمدة قاربت الشهر بسبب معاناته من إصابة على مستوى أوتار الركبة.

كما تسببت الإصابة ذاتها في غايب بوداوي عن منتخب الجزائر خلال التوقف الدولي الأخير.

محمد عبد المنعم نيس منتخب الجزائر
نرشح لكم
فييرا وبالوتيلي في مهمة إنقاذ جنوى.. هل يتعانقان بعد التوتر؟ قرعة دوري الأمم - تكرار لنهائيي كأس العالم.. وإيطاليا تصطدم بألمانيا رودري: إذا اتصل بي ريال مدريد؟ عليك إعطاء الاهتمام لأفضل نادي في التاريخ سلوت: غياب ثنائي ليفربول عن مواجهة ريال مدريد.. وهذا رأيي في تجديد جوارديولا إصابة مهاجم منتخب ألمانيا مجددا بوستيكوجلو: إيقاف بنتانكور مخيب للآمال.. أتمنى تخفيض العقوبة مرموش: أنا مصري بنسبة 100 %.. والانتقال إلى ألمانيا لم تكن خطوة سهلة زميل عمر فايد.. الرياضية: توتنام يستفسر عن إمكانية ضم مهاجم سعودي
أخر الأخبار
جوارديولا: ليس لدينا مشكلة في الهبوط.. واستعدنا ثلاثي الدفاع 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وزارة الداخلية تكشف ملابسات فيديو تهديد أحد لاعبي الكرة المصرية 13 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - مروان حمدي ورمضان صبحي أساسايان مع بيراميدز..وفيصل وريان يقودان البنك الأهلي 27 دقيقة | الكرة المصرية
منتخب العراق: سنطلب نقل مباراة فلسطين حال اختيارهم اللعب في الأردن ساعة | الوطن العربي
فييرا وبالوتيلي في مهمة إنقاذ جنوى.. هل يتعانقان بعد التوتر؟ ساعة | الكرة الأوروبية
تمركز الكاميرات وتوحيد صورة التسلل.. 6 قرارات لمخرجي المباريات ساعة | الدوري المصري
زميل عبد المنعم.. نيس يستعيد نجم منتخب الجزائر 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مجموعة الأهلي - مدرب شباب بلوزداد: تنتظرنا مهمة صعبة أمام أورلاندو بيراتس 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين 2 انتهت كرة يد - الأهلي (30)-(32) الزمالك 3 دورة شمال إفريقيا للشباب - تعثر الجزائر أولا.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر 4 شمال إفريقيا تحت 17 عاما - تونس على الصدارة بتعادل مع المغرب.. وفوز الجزائر الأول