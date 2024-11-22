زميل عبد المنعم.. نيس يستعيد نجم منتخب الجزائر
الجمعة، 22 نوفمبر 2024 - 14:37
كتب : FilGoal
استعاد نادي نيس الفرنسي الذي يضم النجم المصري محمد عبد المنعم عنصرا هاما من القوام الرئيسي لفريقه.
ويخوض محمد عبد المنعم موسمه الأول مع نيس قادما من النادي الأهلي.
وبحسب موقع "نيس ماتان" الفرنسي، فإن نيس استعاد خدمات لاعب الوسط الجزائري هشام بوداوي، بعد شفائه من الإصابة التي كان يعاني منها، على مستوى الركبة.
وأوضحت التقارير أن بوداوي سيعود إلى قائمة فريقه نيس، لمواجهة ستراسبورج.
ويلعب نيس ضد ستراسبورج يوم الأحد ضمن الجولة 12 من منافسات الدوري الفرنسي.
وغاب هشام بوداوي، عن المشاركة في مباريات نيس لمدة قاربت الشهر بسبب معاناته من إصابة على مستوى أوتار الركبة.
كما تسببت الإصابة ذاتها في غايب بوداوي عن منتخب الجزائر خلال التوقف الدولي الأخير.
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