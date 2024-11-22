قرعة دوري الأمم - تكرار لنهائيي كأس العالم.. وإيطاليا تصطدم بألمانيا

أقيمت قرعة الأدوار الإقصائية من بطولة دوري الأمم الأوروبية في مدينة نيون السويسرية.

وجاءت قرعة الدور ربع النهائي كالتالي

هولندا × إسبانيا

كرواتيا × فرنسا

الدنمارك × البرتغال

إيطاليا × ألمانيا

وشهدت القرعة تكرار لآخر نهائيين لكأس العالم شهدا تواجد فريقين من أوروبا، وهما مونديال 2018 في روسيا والذي شهد مواجهة فرنسا وكرواتيا في المباراة النهائية، ومواجهة إسبانيا وهولندا في نهائي مونديال 2010 بجنوب إفريقيا.

فيما جاءت قرعة الدور نصف النهائي كالتالي

الفائز من إيطاليا × ألمانيا أمام الفائز من الدنمارك × البرتغال

الفائز من هولندا × إسبانيا أمام الفائز من كرواتيا × فرنسا

يذكر أنه تم تصنيف المنتخبات المتأهلة لربع النهائي إلى مستويين، الأول أصحاب صدارة المجموعات الأربع في المستوى الأول فرنسا - ألمانيا - البرتغال - إسبانيا، فيما جاء في المستوى الثاني المنتخبات صاحبة الوصافة إيطاليا - هولندا - الدنمارك - كرواتيا.

ويقام ربع النهائي بنظام الذهاب والإياب، وتقام المباراة الأولى يوم 20 مارس بينما الإياب يوم 23 من الشهر ذاته.

أما منافسات نصف النهائي فتقام من مباراة بخروج المغلوب، وتقام الأولى يوم 4 يونيو بينما الأخرى في اليوم التالي.

وتختتم منافسات البطولة يوم 8 يونيو بإقامة النهائي في التاسعة إلا ربع مساء.

وتعتبر تلك هي النسخة الرابعة من البطولة التي انطلقت من موسم 2018 - 2019.

وحقق منتخب البرتغال اللقب الأول قبل أن تتوج فرنسا بالنسخة الثانية.

أما منتخب إسبانيا فهو حامل لقب النسخة الأخيرة بعد التتويج على حساب كرواتيا بركلات الترجيح.