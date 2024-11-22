رودري: إذا اتصل بي ريال مدريد؟ عليك إعطاء الاهتمام لأفضل نادي في التاريخ

أجاب رودري لاعب وسط مانشستر سيتي على سؤال حوال رأيه، إذا ما تلقى اتصالا من ريال مدريد للانضمام إلى صفوفه.

وتوج الإسباني رودري بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم.

وقال رودري في تصريحات تلفزيونية: "إذا اتصل بي ريال مدريد؟ بالطبع شرف كبير عندما يتصل بك أفضل نادي في التاريخ وعليك إعطاء الاهتمام لذلك".

وفاز رودري بالنسخة رقم 68 من جائزة الكرة الذهبية، بفضل حصوله على 1170 نقطة، مقابل 1129 نقطة للبرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد.

وتوج رودري بجائزة الكرة الذهبية والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول للاعب الأفضل في العالم لعام 2024.

ويعاني رودري حاليا من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي سيغيب بسببه عن الفترة المتبقية من الموسم.

وقاد رودري فريقه مانشستر سيتي للتتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي وتتويج إسبانيا بيورو 2024.