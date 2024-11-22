إصابة مهاجم منتخب ألمانيا مجددا

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 - 13:21

كتب : FilGoal

منتخب ألمانيا

تجددت إصابة أحد لاعبي المنتخب الألماني بعدما كان قريبا من العودة للمشاركة في المباريات.

وسيفقد نادي شتوتجارت الألماني خدمات لاعب وسطه الدولي الألماني دنيز أونداف بسبب الإصابة.

ويستعد شتوتجارت لمواجهة بوخوم غدا السبت ضمن الجولة 11 من الدوري الألماني.

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وأعلن شتوتجارت غياب دنيز أونداف عدة أسابيع عن الملاعب، بعد تعرضه لإصابة في العضلات الخلفية لفخذه الأيسر.

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وغاب أونداف عن منتخب ألمانيا في التوقف الدولي الأخير، بعد تعرضه لتمدد عضلي في فخذه الأيسر قبل أسبوعين، لكنه تعرض إلى تعرض لإصابة جديدة بعد عودته إلى التمارين.

وأظهرت الفحوصات الطبية تعرضه إلى تمزق عضلي في باطن فخذه الأيسر، ستبعده عن الملاعب في الأسابيع المقبلة.

أونداف (28 عاما) شارك مع شتوتجارت خلال 16 مباراة بالموسم الحالي وسجل 7 أهداف وصنع هدفا.

منتخب ألمانيا الدوري الألماني
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