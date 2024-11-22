بوستيكوجلو: إيقاف بنتانكور مخيب للآمال.. أتمنى تخفيض العقوبة

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 - 12:07

كتب : FilGoal

رودريجو إصابة بنتانكور

يتمنى أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنام تخفيض العقوبة الموقعة على لاعبه الأوروجوياني رودريجو بنتانكور.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف رودريجو بينتانكور لاعب توتنام لمدة 7 مباريات بسبب عبارات عنصرية ضد زميله بالفريق هيونج مين سون في لقاء مصور.

وقال أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنام في مؤتمر صحفي: "إيقاف بنتانكور أمر مخيب للآمال خاصة في ظل ما يقدمه لنا هذا الموسم، لكننا أدركنا أن هذا الإيقاف كان سيحدث، وأؤيد قرار النادي بالاستئناف على مدة الإيقاف".

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وأضاف "سنعمل مع رودريجو في هذه الأثناء ونتأكد من حصوله على كل دعمنا بالطريقة الصحيحة حتى يكون جاهزا عندما يكون متاحا مرة أخرى".

بينتانكور كان قد أطلق تلميحا عنصريا عن سون حين طلب منه مذيع برنامج "بور لا كاميستا" الحصول على قميص الكوري الجنوبي فقال له "أو قميص ابن عمه كلهم يشبهون بعضهم البعض".

ونفى رودريجو بينتانكور هذه التهمة، لكن اللجنة المستقلة وجدت أنه مدان وفرضت عليه العقوبات بعد جلسة استماع.

ماذا حدث؟

القصة حدثت بشهر يونيو الماضي عندما طلب أحد المراسلين من بينتانكور الحصول على قميص سون.

ورد سون على الصحفي بأن بإمكانه جلب قميص أحد أقاربه لأن جميعها يشبهون بعضهم.

بينتانكور كان قد خرج واعتذر على المزحة السيئة تجاه سون والذي بدوره قام بقبول اعتذاره.

وعلى الرغم من قبول سون للاعتذار إلا أن الاتحاد الإنجليزي يرى أن اللاعب قد خرق قواعده بالعبارات العنصرية ولذلك عقوبته واجبة.

الأوروجوياني صاحب الـ 27 عاما شارك مع توتنام منذ بداية الموسم الحالي في 15 مباراة خلالهم سجل هدفا وصنع آخر.

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