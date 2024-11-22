الهلال السعودي: لن نذهب للمشاركة في كأس العالم للأندية للسياحة

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 - 11:46

كتب : FilGoal

نيمار وميتروفيتش ثنائي الهلال السعودي

يتسهدف نادي الهلال السعودي الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في منافسات كأس العالم للأندية 2025.

وقال ستيف كالزادا المدير التنفيذي للهلال في تصريحات نقلتها صحيفة الرياضية السعودية: "لن نذهب للمشاركة في كأس العالم للأندية للسياحة، بل للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة".

وأضاف "الهلال يملك استدامة مالية رائعة، فلا خسائر سجلناها، ولا ديون على النادي، وعلى الرغم من احتياج بعض الأندية إلى الدعم الخارجي لجلب اللاعبين، إلا أننا تمكنا من جلب لاعبين بمواردنا الخاصة".

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وأتم "البعض يعتقد أن فوز الهلال بالمباريات يرجع لضعف المنافسين، لكنني أستطيع التأكيد أننا نخوض مباريات تنافسية وقوية للغاية".

ويشارك 4 أندية عربية (الهلال - الأهلي - العين - الوداد) ضمن 32 فريقا ضمن أكبر بطولة على مستوى الأندية في تاريخ كرة القدم تحت رعاية فيفا في الفترة من 15 يونيو وحتى 13 يوليو 2025.

وتقام مباراة الافتتاح بكأس العالم للأندية يوم الأحد 15 يونيو المقبل في ميامي بمشاركة فريق إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي.

بينما يستضيف ملعب ميتلايف في نيوجيرسي المباراة النهائية يوم 13 يوليو 2025.

وتأهل 31 فريقا حتى الآن لنهائيات كأس العالم للأندية 2025.

- الأهلي المصري (بطل إفريقيا 2021 و2023)

- الوداد المغربي (بطل إفريقيا 2022)

- تشيلسي (بطل أوروبا 2021)

- ريال مدريد (بطل أوروبا 2022)

- مانشستر سيتي (بطل أوروبا 2023)

- الهلال السعودي (بطل آسيا 2021)

- أوراوا ريد دياموندز الياباني (بطل آسيا 2022)

- مونتيري المكسيكي (بطل كونكاكاف 2021)

- سياتل ساوندرز الأمريكي (بطل كونكاكاف 2022)

- كلوب ليون المكسيكي (بطل كونكاكاف 2023)

- بالميراس البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2021)

- فلامنجو البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2022)

- فلومينينسي البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2023)

- بايرن ميونيخ (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- باريس سان جيرمان (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- إنتر (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- يوفنتوس (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- بورتو (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- بنفيكا (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- بوروسيا دورتموند (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- أتليتكو مدريد (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- أوكلاند سيتي النيوزلاندي (تصنيف أوقيانوسيا)

- أولسان هيواندي الكوري الجنوبي (عن طريق التصنيف الآسيوي)

- سالزبورج النمساوي (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- الترجي التونسي (عن طريق التصنيف الإفريقي)

- صنداونز الجنوب إفريقي (عن طريق التصنيف الإفريقي)

- العين الإماراتي (بطل دوري أبطال آسيا 2023-24)

- ريفر بليت الأرجنتيني (عن طريق التصنيف في أمريكا الجنوبية)

- إنتر ميامي من الدولة المستضيفة (أمريكا)

المقعد المتبقي

- بطل كوبا ليبرتادوريس 2024

الهلال السعودي كأس العالم للأندية
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