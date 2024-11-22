مرموش: أنا مصري بنسبة 100 %.. والانتقال إلى ألمانيا لم تكن خطوة سهلة

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 - 11:20

كتب : FilGoal

عمر مرموش

أكد عمر مرموش نجم هجوم أينتراخت فرانكفورت الألماني، أن خطوة الانتقال للعب في الدوري الألماني لم تكن سهلة.

وقال مرموش في حواره عبر موقع الدوري الألماني الرسمي: "لم تكن خطوة سهلة أن اترك عائلتي وأصدقائي وبلدي وأنتقل للعيش في ألمانيا، كنت لا أعرف اللغة ولا نوعية الطعام ولا أي شيء".

وأكمل: "لعبت موسم واحد في فولفسبورج، وشاركت في 3 مباريات فقط، كنت ألعب مع فريق تحت 23 سنة بالأساس، ولكني قمت الاستمرار في العمل بحماس لأنجح في تحقيق أهدافي".

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وأضاف هداف الدوري الألماني: "والداي عملا في كندا 6 سنوات، وحصلا على جوار السفر الكندي بعد 4 سنوات، لقد زرت أوتاوا عدة مرات، لكنني عشت دائمًا في مصر وأنا مصري بنسبة 100%".

ويتقاسم عمر مرموش صدارة هدافي الدوري الألماني مع هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ برصيد 11 هدفا لكل لاعب، بعد 10 جولات من انطلاق المسابقة.

كما يعد مرموش ثاني أكثر المساهمين في الأهداف بالتسجيل والصناعة في الدوريات الخمسة الكبرى مناصفة مع هاري كين أيضا.

وأصبح مرموش ثاني لاعب يسجل ويصنع 10 أهداف أو أكثر في الدوريات الأوروبية هذا الموسم بعد محمد صلاح.

وسجل مرموش ثلاثة أهداف خلال آخر 3 مباريات من ركلات حرة ليصبح اللاعب الوحيد بتاريخ الدوريات الأوريبة الكبرى الذي يحقق ذلك الإنجاز.

وساهم مرموش هذا الموسم إجمالا في 24 هدفا في 16 مباراة، سجل 11 هدفا وصنع 7 في الدوري، وسجل هدفين وصنع آخر في 4 مباريات بالدوري الأوروبي، وسجل هدفا وصنع آخر في مباراتين بكأس ألمانيا.

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