زميل عمر فايد.. الرياضية: توتنام يستفسر عن إمكانية ضم مهاجم سعودي

استفسر أحد كشافي نادي توتنام الإنجليزي عن إمكانية ضم المهاجم الدولي السعودي مروان الصحفي لاعب بيرشوت البلجيكي.

ويلعب الصحفي في صفوف بيرشوت معارا من نادي اتحاد جدة حتى نهاية الموسم.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن أحد الكشافين في نادي توتنام الإنجليزي استفسر بشكل غير رسمي عن اللاعب وعقده.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن فريقي بازل السويسري وليجا وارسو البولندي أبديا رغبتهما في ضم المهاجم السعودي الشاب.

ويلعب مروان الصحفي في صفوف بيرشوت إلى جوار مواطنه فيصل الغامدي، والمدافع المصري عمر فايد المعار من فنربشخة التركي.

وخطف مروان الصحفي الأضواء بعدما سجل هدفين في شباك أندرلخت قاد بهما بيرشوت لتحقيق الفوز الأول في الموسم بمسابقة الدوري بالتفوق على أندرلخت بنتيجة 2-1.

كما سجل المهاجم السعودي هدفين في تعادل بيرشوت المثير أمام كلوب بروج بنتيجة 2-2.