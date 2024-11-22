مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22-11-2024 والقنوات الناقلة.. الأهلي وبيراميدز وديربي المغرب

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 - 10:40

كتب : FilGoal

إمام عاشور - الأهلي – زد

يشهد اليوم الجمعة العديد من المباريات الهامة في مختلف المسابقات حول العالم.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مباريات اليوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر 2024.

ويعود الدوري المصري بـ3 مواجهات أبرزها الأهلي أمام الاتحاد السكندري، وبيراميدز أمام البنك الأهلي.

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كما تستأنف الدوريات الأوروبية بعد فترة التوقف الدولي، فيلتقي باريس سان جيرمان أمام تولوز في الدوري الفرنسي، فيما يستضيف بايرن ميونيخ منافسه أوجسبورج الألماني.

ويشهد الدوري القطري ظهور النجمين المصريين حمدي فتحي لاعب الوكرة والذي يحل ضيفا على الغرافة، فيما يستضيف الريان الذيب يضم بين صفوفه محمود حسن تريزيجيه منافسه الشمال.

كما يلتقي الرجاء الوداد في ديربي المغرب الساعة الخامسة مساء اليوم.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

الدوري المصري

الأهلي × الاتحاد السكندري.. 8 مساءً.. وتذاع عبر قناة On Time Sport HD 1 ويعلق عليها أيمن الكاشف.

فاركو × إنبي.. 5 مساءً.. وتذاع عبر قناة On Time Sport HD

بيراميدز × البنك الأهلي.. 5 مساءً.. وتذاع عبر قناة On Time Sport HD

الدوري الإسباني

خيتافي × ريال سوسيداد.. 10 مساءً.. وتذاع عبر قناة beIN SPORTS 3 HD

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان × تولوز.. 10 مساءً.. وتذاع عبر قناة beIN SPORTS 1 HD ويعلق عليها أحمد البلوشي

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ × أوجسبورج .. 10 مساءً.. وتذاع عبر قناة beIN SPORTS 5 HD

الدوري السعودي

النصر × القادسية.. 7 مساءً.. وتذاع عبر قناة SSC Sport 1

الأخدود × الشباب.. 5:05.. وتذاع عبر قناة SSC Sport Extra 2

الفيحاء × الأهلي.. 4:50 مساءً.. وتذاع عبر قناة SSC Sport Extra 1

الدوري القطري

الغرافة × الوكرة .. 5 مساءً.. عبر قناة beIN SPORTS 3 HD

الريان × الشمال .. 3 مساءً.. عبر قناة beIN SPORTS 2 HD

الدوري المغربي

الرجاء البيضاوي × الوداد الرياضي .. 5 مساءً.. المغربية الرياضية

الأهلي بيراميدز مواعيد مباريات اليوم الدوري المصري الدوري الفرنسي بايرن ميونيخ تريزيجيه حمدي فتحي
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