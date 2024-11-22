شادي محمد: رأينا سيارة الإسعاف قبل مباراة الأهلي وإنبي.. ولهذا السبب اختفت

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 - 00:52

كتب : FilGoal

شادي محمد

علق شادي محمد رئيس جهاز الكرة النسائية في النادي الأهلي على تصريحات أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي بخصوص عدم وجود سيارة الإسعاف في مباراة الفريقين في دوري الكرة النسائية.

وقال محمد في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "لا يمكنني الدخول في نوايا الفرق سواء إنبي أو غيره. في حالة اليوم كانت هناك سيارة إسعاف لا علاقة لها بشركة إنبي ورأيناها ونحن في طريقنا للدخول".

وأضاف "بعدها سألنا أحد المسؤولين فقال لي: وقعت حالة طارئة فتحركت سيارة الإسعاف".

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وواصل "المدير الفني للفريق استغرب ما حدث واستاء منه. الفرق لا تلعب أمامنا ثم تتلقى هزائم كبيرة أمام فرق أخرى وهذا سيؤثر على المنافسة. نريد اللعب فقط".

وأكمل "أحترم نادي إنبي ومسؤوليه ولكننا نتحدث عن حقوق وواقع يجب تغييره. نريد بناء منظومة سليمة".

واختتم مستنكرا "بعض الناس يقولون "البنات مكانهم المطبخ" فهل يجب أن نمنعهم من ممارسة الرياضة"؟

ماذا حدث؟

ألغيت مباراة إنبي والأهلي في الجولة التاسعة من الدوري المصري سيدات بسبب عدم وجود سيارة إسعاف في محيط ملعب المباراة.

وكشف حساب النادي الأهلي فوزه اعتباريا بنتيجة 2-0 على إنبي بعد عدم إقامة المباراة لعدم وجود سيارة إسعاف.

وقال شادي محمد المشرف العام على الكرة النسائية في الأهلي لـ FilGoal.com: "ما حدث مهزلة، فوجئنا بعدم تواجد سيارة الإسعاف في ملعب مباراة إنبي واكتشفنا وجودها في مكان آخر بالنادي وليس بجوار ملعب المباراة".

وأضاف "الأندية تنسحب من المباريات حتى تتفادى الخسارة بفارق أهداف كبير، وهو ما يؤثر علينا لأن الفوز بالدوري يُحسم بفارق الأهداف".

وأكمل "لن نقبل إلا بتغيير اللائحة وتطبيق عقوبات صارمة على المنسحبين. هناك مباريات تم إلغاءها بحجج واهية مثل غياب سيارة الإسعاف، هل نريد إقامة مسابقة نسائية قوية أم لا، الأهلي يصرف أموالا طائلة في هذا الملف".

وأتم "على اتحاد الكرة القيام بمسؤولياته، وسنلتزم بإرسال لاعبات الفريق اللواتي تم استدعائهن لمنتخب الصالات في مواعيد الأجندة الدولية فقط".

من جانبه كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي سبب عدم وجود سيارة الإسعاف في مباراة الأهلي للدوري المصري سيدات.

وقال الشريعي لـ FilGoal.com: "تم تحويل الإداري المسؤول للتحقيق بسبب عدم وجود سيارة إسعاف في مباراة سيدات إنبي ضد الأهلي".

وأوضح "الإداري أبلغنا بأنه وفر سيارة بالفعل لمباراة شباب إنبي 2005 ضد الأهلي التي أقيمت أمس الأربعاء على نفس الملعب، وظن أن هناك خطأ بإقامة مباراة أخرى على نفس الملعب اليوم الخميس بين إنبي والأهلي فلم يطلب سيارة للقاء السيدات".

وكان الاتحاد السكندري قد انسحب أمام الأهلي بعد تأخره بنتيجة 8-0 في أول 36 دقيقة لحساب الجولة السادسة.

وتتصدر سيدات الأهلي الترتيب برصيد 24 نقطة من 8 مباريات.

شادي محمد الأهلي إنبي
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