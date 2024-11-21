لظروف خاصة.. النصر يفقد لابورت أمام القادسية بالدوري السعودي

الخميس، 21 نوفمبر 2024 - 23:59

كتب : FilGoal

أيمريك لابورت - النصر

يفقد نادي النصر السعودي خدمات مدافعه الدولي الإسباني إيمريك لابورت خلال مواجهة القادسية المرتقبة.

ويلعب النصر أمام القادسية غدا الجمعة ضمن الجولة الحادية عشر من الدوري السعودي.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن ظروف خاصة أجبرت لابورت على التواجد في إسبانيا بعد الانتهاء من المهمة الدولية مع منتخب بلاده أمام سويسرا.

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وأوضحت التقارير ظان لابورت لن يستطيع الالتحاق بفريقه النصر خلال مواجهة القادسية.

وكان منتخب إسبانيا قد فاز على سويسرا 3-2 في دوري الأمم الأوروبية يوم الثلاثاء الماضي.

ويسعى النصر لتخطي عقبة القادسية العنيد للحفاظ على آماله بالمنافسة على لقب الموسم الحالي من الدوري السعودي.

النصر يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب السعودي برصيد 22 نقطة خلف اتحاد جدة (27 نقطة) والهلال المتصدر برصيد 28 نقطة.

فيما يتواجد القادسية في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19.

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