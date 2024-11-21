الإصابة تحرم تشيلسي من جيمس أمام ليستر سيتي

سيفقد تشيلسي خدمات قائده ريس جيمس خلال مواجهة ليستر سيتي بسبب تجدد الإصابة.

ويلعب تشيلسي ضد ليستر سيتي يوم السبت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان جيمس عاد إلى الملاعب في أكتوبر بعد غيابه عن بداية الموسم بسبب الإصابة.

وشد الإيطالي إنزو ماريسكا على أن الظهير الأيمن الدولي البالغ 24 عاماً لن يكون حاضرا أمام ليستر سيتي.

وقال ماريسكا في تصريحات للصحفيين "آمل في أن تكون قصيرة. شعر بمشكلة عضلية، عليه الابتعاد ثم سنرى".

وعاني جيمس للتعافي من الإصابات في آخر موسمين، وغاب عن معظم مباريات البلوز.

وشارك جيمس مع تشيلسي خلال الموسم الحالي في 4 مباريات فقط.