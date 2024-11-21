سليمان: حسام حسن قلل من عواد.. ولاعبو أحد الفرق وصلوا المعسكر بعد الجميع

الخميس، 21 نوفمبر 2024 - 23:13

كتب : FilGoal

أحمد سليمان

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف العام على فريق الكرة عن سبب اعتراضه على بعض الأمور بخصوص منتخب مصر وتعامل مدربه حسام حسن.

وقال سليمان لقناة العربية: "هناك جزء فني وآخر إداري. حارسنا محمد عواد الذي كان أحد الأسباب الرئيسية لفوز الزمالك بالكونفدرالية والسوبر الإفريقي، وفوجئنا بعد غياب الحارس الأساسي محمد الشناوي أن يلعب حارس آخر غير عواد رغم أنه هو المؤهل برأي جميع النقاد والصحفيين".

وأضاف "المدير الفني حين قال "كنت أفكر في إشراك عواد خلال الشوط الثاني حين نتقدم" فهذا تقليل من إمكانيات فنية لحارس مرمى كبير".

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وأوضح "حسام عبد المجيد شارك في الأولمبياد ومن أفضل مدافعي الدوري لم يتواجد في المباراتين سوى في آخر نصف ساعة رغم أن لديه خبرات دولية كبيرة مع المنتخب الأولمبي ومع الزمالك في إفريقيا".

وتابع "محمد شحاتة عاد إلينا مصابا من المنتخب وسيغيب لمدة 6 أسابيع. ناصر ماهر شارك لتوه في أول 5 دقائق مع المنتخب وهذه أمور فنية ولكن لدينا علامات استفهام كبيرة".

وواصل "على المستوى الإداري فوجئنا أن لاعبي أحد فرق الدوري المصري حضرت معسكر المنتخب متأخرة يوم عن بقية الفرق. هذه الأمور تظهر سوء معاملة الزمالك متصدر الدوري المصري والحاصل على بطولة إفريقيا وبطل أبطال السوبر الإفريقي.. والسوبر المصري بركلة ترجيح كان يمكنه أن يصبح بطله أيضا".

وأكمل "قدمنا زيزو للمنتخب الأولمبي وكان هذا لأجل المهمة الوطنية، ولم نكن ننتظر هذه المعاملة".

وعن الإجراءات الممكنة بهذا الصدد قال: "هذا قرار الإدارة فأنا المشرف على الكرة وأنقل فقط الصورة لأن هذا يؤثر على اللاعبين نفسيا".

واختتم "لم تكن هناك منافسة في انتخابات اتحاد الكرة وبالتالي لم تعرض القائمة برنامجها على الجمعية العمومية، ولكن يهمنا إصلاح التحكيم والحيادية والعدالة في التعامل مع الجميع".

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