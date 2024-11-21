محمد معروف حكما لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري

شادي محمد: رأينا سيارة الإسعاف قبل مباراة الأهلي وإنبي.. ولهذا السبب اختفت

سليمان: حسام حسن قلل من عواد.. ولاعبو أحد الفرق وصلوا المعسكر بعد الجميع