قائمة بيراميدز - أوباما وإيجولا وماييلي في الهجوم.. وعودة الكرتي أمام البنك الأهلي

عاد المغربي وليد الكرتي للتواجد ضمن قائمة نادي بيراميدز بعد تعافيه من الإصابة.

ويحل البنك الأهلي ضيفا على بيراميدز في الخامسة من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الثالثة لبطولة الدوري.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة البنك الأهلي.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس.

وجمع بيراميدز 4 نقاط خلال الجولتين الماضيتين بالفوز على غنبي والتعادل ضد بتروجت.

فيما حصل البنك الأهلي على نقطة من التعادل ضد فاركو بعدما خسر من الزمالك في الجولة الأولى.