"هويتنا سر انتمائنا".. المصري يكشف عن قميصه الجديد

الخميس، 21 نوفمبر 2024 - 22:20

كتب : عبد الرحمن فوزي

المصري - الهلال الليبي

كشف النادي المصري البورسعيدي عن قميصه الجديد لموسم 2024-2025.

ويستعد المصري لمواجهة الزمالك يوم السبت ضمن الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.

ونشر المصري عبر صفحته على فيسبوك مقطع فيديو وكتب: "هويتنا سر انتمائنا.. وأخيراً اللحظة المنتظرة..إليكم القميص الجديد للنسور الخُضر لموسم 2025/24 تصميم وألوان تبرز هوية نادينا الوطني".

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وظهر لاعبي المصري: حسين فيصل وصلاح محسن وفخر الدين بن يوسف ومحمود حمادة وأحمد عيد في فيديو الإعلان عن قميص الفريق الجديد.

وسيكون قميص المصري الجديد باللونين الأخضر والأبيض من شركة بوما للملابس الرياضية.

ويلعب المصري أمام الزمالك في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

وافتتح المصري مشواره بالدوري بالفوز على طلائع الجيش، قبل أن يتعادل سلبيا مع الجونة.

فيما استهل الزمالك مشواره بالدوري بالفوز على البنك الأهلي وسموحة.

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