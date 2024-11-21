إمام عاشور وكهربا والساعي على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

الخميس، 21 نوفمبر 2024 - 21:44

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - إمام عاشور - كهربا

يتواجد إمام عاشور ومحمود كهربا على رأس قائمة النادي الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري بمسابقة الدوري.

ويلعب الأهلي أمام الاتحاد غدا الجمعة ضمن الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.

ويظهر المهاجم الشاب سمير محمد في قائمة الأهلي في ظل غياب الفلسطيني وسام أبو علي هداف الفريق للإصابة.

أخبار متعلقة:
وكيل أوسوريو يكشف حقيقة تناوله الكحوليات خلال مباريات الزمالك بقيادة إبراهيم المصري.. الخليج السعودي إلى نهائي بطولة آسيا لكرة اليد الأهلي يختتم تحضيراته لمواجهة الاتحاد السكندري تقرير: جالاتا سراي يخطط للتعاقد مع سون

كما يتواجد الثنائي خالد عبد الفتاح وعمر الساعي ضمن اختيارات كولر لقائمة المباراة المرتقبة.

وفاز كلا من الأهلي والاتحاد السكندري بأول جولتين بالدوري المصري.

ويحمل الأهلي لقب الدوري المصري بعد التتويج بآخر نسخة والتي حل فيها بيراميدز بالمركز الثاني.

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏لعب كرة القدم‏‏ و‏تحتوي على النص '‏កេភុរ្កទ قائمة الفريق لمباراة الاتحاد السكندري 444m VS FABMISRT نهی_بالور كوكا الساعي أفشة إمام الشحات طاهر تاو رضا سمير کهربا الشناوي شوبير حمزة ربيعة ياسر خالد أكرم يحيي الدبيس السولية مروان လိ #salatand FABMISRT ಜ BUd etisalat HELIX Boton @GLC PROMETEON PROM LMARASEM Coca-Cola NADA‏'‏‏

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أكرم توفيق - يحيى عطية الله - كريم الدبيس

خط الوسط: مروان عطية - رضا سليم - أحمد نبيل كوكا - حسين الشحات - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - عمر الساعي

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - محمود كهربا - بيرسي تاو - سمير محمد.

فيما يفقد الأهلي خلال مواجهة الاتحاد الأسماء التالية:

عمر كمال - يوسف أيمن - وسام أبو علي - أشرف داري - كريم نيدفيد - علي معلول - مصطفي أبو الخير - كريم فواد - محمد هاني - مصطفي مخلوف - محمد عبد الله

الأهلي الاتحاد السكندري
نرشح لكم
سليمان: حسام حسن قلل من عواد.. ولاعبو أحد الفرق وصلوا المعسكر بعد الجميع محمد معروف حكما لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري قائمة بيراميدز - أوباما وإيجولا وماييلي في الهجوم.. وعودة الكرتي أمام البنك الأهلي "هويتنا سر انتمائنا".. المصري يكشف عن قميصه الجديد وكيل أوسوريو يكشف حقيقة تناوله الكحوليات خلال مباريات الزمالك الأهلي يختتم تحضيراته لمواجهة الاتحاد السكندري خدمة في الجول - طرح تذاكر لقاء الأهلي ضد استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا أحمد إبراهيم مجاهد لـ في الجول: تقدمت بالطعن ضد ترشح أبو ريدة وبعض من قائمته
أخر الأخبار
سليمان: حسام حسن قلل من عواد.. ولاعبو أحد الفرق وصلوا المعسكر بعد الجميع 10 دقيقة | الدوري المصري
محمد معروف حكما لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري 22 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة بيراميدز - أوباما وإيجولا وماييلي في الهجوم.. وعودة الكرتي أمام البنك الأهلي 39 دقيقة | الكرة المصرية
"هويتنا سر انتمائنا".. المصري يكشف عن قميصه الجديد ساعة | الكرة المصرية
وتستمر الحكاية الأنجح.. مانشستر سيتي يعلن تجديد عقد جوارديولا ساعة | الدوري الإنجليزي
إمام عاشور وكهربا والساعي على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري ساعة | الكرة المصرية
وكيل أوسوريو يكشف حقيقة تناوله الكحوليات خلال مباريات الزمالك 2 ساعة | الكرة المصرية
بقيادة إبراهيم المصري.. الخليج السعودي إلى نهائي بطولة آسيا لكرة اليد 2 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين 2 انتهت كرة يد - الأهلي (30)-(32) الزمالك 3 دورة شمال إفريقيا للشباب - تعثر الجزائر أولا.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر 4 شمال إفريقيا تحت 17 عاما - تونس على الصدارة بتعادل مع المغرب.. وفوز الجزائر الأول