إمام عاشور وكهربا والساعي على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري
الخميس، 21 نوفمبر 2024 - 21:44
كتب : أحمد الخولي
يتواجد إمام عاشور ومحمود كهربا على رأس قائمة النادي الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري بمسابقة الدوري.
ويلعب الأهلي أمام الاتحاد غدا الجمعة ضمن الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.
ويظهر المهاجم الشاب سمير محمد في قائمة الأهلي في ظل غياب الفلسطيني وسام أبو علي هداف الفريق للإصابة.
كما يتواجد الثنائي خالد عبد الفتاح وعمر الساعي ضمن اختيارات كولر لقائمة المباراة المرتقبة.
وفاز كلا من الأهلي والاتحاد السكندري بأول جولتين بالدوري المصري.
ويحمل الأهلي لقب الدوري المصري بعد التتويج بآخر نسخة والتي حل فيها بيراميدز بالمركز الثاني.
وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء
خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أكرم توفيق - يحيى عطية الله - كريم الدبيس
خط الوسط: مروان عطية - رضا سليم - أحمد نبيل كوكا - حسين الشحات - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - عمر الساعي
خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - محمود كهربا - بيرسي تاو - سمير محمد.
فيما يفقد الأهلي خلال مواجهة الاتحاد الأسماء التالية:
عمر كمال - يوسف أيمن - وسام أبو علي - أشرف داري - كريم نيدفيد - علي معلول - مصطفي أبو الخير - كريم فواد - محمد هاني - مصطفي مخلوف - محمد عبد الله