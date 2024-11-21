وكيل أوسوريو يكشف حقيقة تناوله الكحوليات خلال مباريات الزمالك

الخميس، 21 نوفمبر 2024 - 21:11

كتب : حامد وجدي

خوان كارلوس أوسوريو - الزمالك

كشف محمد حبشي وكيل خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك السابق حقيقة تناول المدرب الكولومبي للكحوليات خلال إدارة مباريات فريقه.

وترددت أنباء عن تناول أوسوريو للكحوليات خلال إدارته مباريات الفريق الابيض.

وقال حبشي في تصريحات خاصة لـ : "هذا الأمر ليس منطقي، وعندما نسمع حديث الناس عن هذا الأمر "كنا بنضحك".

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وأضاف "أوسوريو مدرب محترف وبهذا العمر ليس من المنطقي أن يقوم بهذه الأفعال".

ورحل أوسوريو عن تدريب الزمالك في نوفمبر 2023 بعد ما يقارب 7 أشهر منذ توليه مسؤولية تدريب الأبيض.

وقاد أوسوريو الزمالك خلال 25 مباراة وحقق الفوز في 13 وتعادل في 6 وخسر 6 مباريات آخرين.

وخلال الـ 25 مباراة استقبل الزمالك تحت قيادة أوسوريو 32 هدفا بينما سجل 51.

الزمالك أوسوريو
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