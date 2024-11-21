بقيادة إبراهيم المصري.. الخليج السعودي إلى نهائي بطولة آسيا لكرة اليد
الخميس، 21 نوفمبر 2024 - 20:40
كتب : FilGoal
حجز نادي الخليج السعودي مقعدا في نهائي بطولة ىسيا للاندية أبطال الدوري لكرة اليد.
ويضم الخليج السعودي بين صفوفه إبراهيم المصري معارا من النادي الأهلي.
وفاز الخليج على الدحيل القطري بنتيجة 23-21 في نصف نهائي المسابقة.
بعدما كان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الفريق القطري بنتيجة 14-13.
وسيلعب الخليج ضد الشارقة الإماراتي يوم السبت المقبل في نهائي المسابقة.
ويضم نادي الشارقة بين صفوفه، الثنائي المصري، عمر الفولي لاعب الزمالك ومحمود فايز لاعب الأهلي السابق.
ويتولى المدرب المصري محمد كشك مهمة المدير الفني لفريق الشارقة الإماراتي لكرة اليد.
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