الأهلي يختتم تحضيراته لمواجهة الاتحاد السكندري
الخميس، 21 نوفمبر 2024 - 19:46
كتب : حسام نور الدين
اختتم فريق النادي الأهلي استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن مسابقة الدوري.
ويلعب الأهلي أمام الاتحاد مساء غدا الجمعة ضمن الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.
وبدأ المران بفقرات بدنية قادها أندرياس إندويا مخطط الأحمال، بينما خاض حراس الفريق مرانًا قويا، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا للمباراة.
وخصص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، فقرات خططية متنوعة، قبل أن يجري تقسيمة قوية في نهاية المران.
ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري في الثامنة مساء غد الجمعة على استاد السلام، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من بطولة الدوري.
وكان الأهلي قد استهل مشواره في الدوري بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين.
وفي الجولة الثانية حقق الأهلي الانتصار الثاني بالفوز على زد بهدف دون مقابل.