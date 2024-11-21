الأهلي يختتم تحضيراته لمواجهة الاتحاد السكندري

الخميس، 21 نوفمبر 2024 - 19:46

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

اختتم فريق النادي الأهلي استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن مسابقة الدوري.

ويلعب الأهلي أمام الاتحاد مساء غدا الجمعة ضمن الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.

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وبدأ المران بفقرات بدنية قادها أندرياس إندويا مخطط الأحمال، بينما خاض حراس الفريق مرانًا قويا، ضمن البرنامج الذي وضعه ‏الجهاز الفني استعدادًا للمباراة.‏

وخصص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، فقرات خططية متنوعة، قبل أن يجري تقسيمة قوية في نهاية المران.‏

قد تكون صورة ‏‏‏‏١٥‏ شخصًا‏، و‏‏أشخاص يلعبون كرة القدم‏، و‏أشخاص كرة القدم‏‏‏ و‏نص‏‏

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري في الثامنة مساء غد الجمعة على استاد السلام، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من بطولة ‏الدوري.‏

وكان الأهلي قد استهل مشواره في الدوري بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وفي الجولة الثانية حقق الأهلي الانتصار الثاني بالفوز على زد بهدف دون ‏مقابل. ‏

الأهلي الاتحاد السكندري
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