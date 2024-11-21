تقرير: جالاتا سراي يخطط للتعاقد مع سون

يخطط نادي جالاتا سراي التركي للتعاقد مع النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين خلال الصيف المقبل.

وبحسب موقع "Fanatik" التركي، فإن جالاتا سراي مهتم للغاية بضم سون الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل.

وأوضحت التقارير أن جالاتا سراي يرى أن فكرة التعاقد مع سون ليست بعيدة في ظل مشروع النادي الطموح.

في المقابل ذكرت شبكة سكاي سبورتس، أن توتنام بدأ عملية تفعيل عقد سون حتى صيف 2026.

وأوضحت التقارير أن النادي الإنجليزي يحاول قطع الطريق على الأندية التي ترغب في ضم النجم الكوري بداية من الموسم المقبل.

ويلعب سون في صفوف توتنام منذ صيف 2015 قادما من باير ليفركوزن الألماني.

وخاض الجناح صاحب الـ 32 عاما 419 مباراة مع توتنام وسجل 164 هدفا وصنع 87 آخرين.

وعلى المستوى الدولي لعب سون 130 مباراة بقميص منتخب كوريا الجنوبية وسجل 50 هدفا.