آس: الكشف عن موعد افتتاح كامب نو بعد التطوير

الخميس، 21 نوفمبر 2024 - 17:59

كتب : FilGoal

كامب نو

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن آخر تطورات أعمال التجديد في ملعب كامب نو معقل نادي برشلونة.

وذكر الصحفي سيرجي دي خوان أن الأعمال في ملعب كامب نو تصل تكلفتها اليومية إلى مليون يورو، وتتضمن تواجد 1800 عامل.

وأوضح أنه في الوقت الحالي يتم بناء هيكل الطبقة الثالثة، كما تم تثبيت المقاعد باللونين الأزرق والأحمر الداكن في الطبقة الأولى والثانية حيث يتم تركيب 800 مقعد بصورة يومية.

وبذلك صار الأرجح أن يلعب برشلونة مباراته الأولى في ملعبه بعد التجديد، في بداية شهر فبراير ضد ألافيس.

ولكن يظل من الممكن أن يتأخر الافتتاح إن طرأ شيء غير متوقع، ولكن الأعمال تسير بنسق جيد وفق الخطة.

كامب نو الجديد سيتسع لـ 62 ألف متفرج مؤقتا عند إعادة افتتاحه في 2025، حيث ستستمر الأعمال في الطبقة الثالثة حتى صيف 2026، وهذه المرحلة ستشهد تركيب السقف الذي سيبدأ العمل عليه في الصيف المقبل.

أعلن نادي برشلونة استمراره على الملعب الأولمبي لويس كومبانيس حتى نهاية مشواره في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وأوضح النادي الكتالوني أنه سيواصل اللعب على ملعب لويس كومبانيس ضد فالنسيا وألافيس في الجولتين 21 و22 من الدوري الإسباني وأمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا.

وأشار برشلونة إلى يويفا يمنع الأندية من تغيير الملاعب خلال مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وأيضا بسبب "الصعوبات اللوجستية والتكاليف الإضافية" إذا أبقى ملعبين مفتوحين في الوقت ذاته.

وبذلك سيكون أول لقاء لبرشلونة على ملعب كامب نو في السادس عشر من فبراير 2025 في الدوري الإسباني.

ومن المنتظر أن يخوض برشلونة مبارياته على ملعب كامب نو الذي سيتسع بعد التحديث لـ 105 ألف متفرج.

وبدأ برشلونة تجديد ملعبه في يونيو 2023، وخاض الموسم الماضي بأكمله والنصف الأول من الموسم الجاري على ملعب لويس كومبانيس.

ويستعد برشلونة للقاء سيلتا فيجو في الجولة 14 من الدوري الإسباني.

ويتصدر البلاوجرانا الترتيب برصيد 33 نقطة من 13 مباراة بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد الذي لديه مباراة مؤجلة.

كامب نو برشلونة
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