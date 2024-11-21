خدمة في الجول - طرح تذاكر لقاء الأهلي ضد استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا

الخميس، 21 نوفمبر 2024 - 17:45

كتب : FilGoal

جماهير الأهلي ضد العين

طرحت شركة "تذكرتي" تذاكر مباراة الأهلي ضد استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا.

وستقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل 26 نوفمبر على أرضية استاد القاهرة في السادسة مساءً.

ويستهل الأهلي حامل اللقب مشواره في المجموعة بلقاء الفريق الإيفواري، والتي تضم أيضا شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.

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وجاءت أسعار التذاكر

الدرجة الثالثة: 100 جنيه

الدرجة الثانية: 150 جنيه

الدرجة الأولى: 300 جنيه

كبار الزوار: 750 جنيه

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الأهلي دوري أبطال إفريقيا استاد أبيدجان
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