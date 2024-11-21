خدمة في الجول - طرح تذاكر لقاء الأهلي ضد استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا
الخميس، 21 نوفمبر 2024 - 17:45
كتب : FilGoal
طرحت شركة "تذكرتي" تذاكر مباراة الأهلي ضد استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا.
وستقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل 26 نوفمبر على أرضية استاد القاهرة في السادسة مساءً.
ويستهل الأهلي حامل اللقب مشواره في المجموعة بلقاء الفريق الإيفواري، والتي تضم أيضا شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.
وجاءت أسعار التذاكر
الدرجة الثالثة: 100 جنيه
الدرجة الثانية: 150 جنيه
الدرجة الأولى: 300 جنيه
كبار الزوار: 750 جنيه
احجز تذكرتك الآن من هنا
نرشح لكم
الأهلي يختتم تحضيراته لمواجهة الاتحاد السكندري أحمد إبراهيم مجاهد لـ في الجول: تقدمت بالطعن ضد ترشح أبو ريدة وبعض من قائمته عمر سيد معوض يعلن إصابته بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية "خطأ إداري".. الشريعي يكشف لـ في الجول سبب عدم وجود سيارة إسعاف أمام الأهلي شادي محمد لـ في الجول: فوجئنا بعدم وجود سيارة إسعاف ضد إنبي.. ما يحدث مهزلة ولن نقبله كأس إنتركونتيننتال - تحديد زي الأهلي في كأس التحدي.. وأمام ريال مدريد حال التأهل قائمة الاتحاد - استمرار غياب متولي أمام الأهلي.. وتواجد ثلاثي أجنبي هجوميا خدمة في الجول - بمشاركة الأهلي.. طرح الدفعة الثانية من تذاكر كأس إنتركونتينينتال