أحمد إبراهيم مجاهد لـ في الجول: تقدمت بالطعن ضد ترشح أبو ريدة وبعض من قائمته

تقدم أحمد إبراهيم مجاهد رئيس نادي ميديا سبورت السابق بالطعن ضد ترشح هاني أبو ريدة وعدد من مرشحي قائمته.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم غلق باب الترشح لانتخاباته المقبلة.

وأشار الاتحاد إلى أن قائمة هاني أبو ريدة فقط من تقدم بطلب الترشح دون أي مناقس على أي من المقاعد.

وكشف أحمد إبراهيم مجاهد رئيس نادي ميجا سبورت السابق لـ FilGoal.com: "تقدمت بطعن في اتحاد الكرة ضد هاني أبو ريدة وبعض مرشحي القائمة بسبب عدم تطابق شروط الترشح عليهم".

وأوضح "هناك شروط غير متوافرة في بعض من المرشحين، ما بين مؤهل عالي أو عدم الممارسة في إدارة نادي سابقا".

وتابع "من حقي الطعن على الانتخابات أو القائمة لأنني ينطبق عليّ شروط الترشح لرئاستي نادي في الوقت السابق، وتقدمت بالطعن عن طريق التسليم باليد وعن طريق تطبيق الواتساب بعد أن أصبح معتمدا من الدولة".

واختتم مجاهد تصريحاته "هناك حكم قضائي في 2016 باسم ماجدة الهلباوي وهيرماس رضوان ببطلان الانتخابات وقتها ضد هاني أبو ريدة".

ووفقا للوضع الحالي فإن قائمة هاني أبو ريدة هي من ستقود اتحاد الكرة لمدة 4 سنوات مقبلة بالتزكية في حال اكتمال النصب القانوني للجمعية العمومية.

وجاءت قائمة أبو ريدة بالكامل كالتالي:

هاني أبو ريدة – رئيس الاتحاد

خالد الدرندلي – نائب الرئيس

أحمد حلمي الشريف – عضو مجلس إدارة

حمادة الشربيني – عضو مجلس إدارة

مصطفى أبو زهرة – عضو مجلس إدارة

طارق أبو العنين – عضو مجلس إدارة

وليد عبد الجواد – عضو مجلس إدارة

محمد أبو حسين – عضو مجلس إدارة

إيناس مظهر – عضو مجلس إدارة

بينما جاءت قائمة الأسماء الاحتياطية كالآتي:

جيمس حنا

هيام بركة

أشرف موسى

وتقام انتخابات اتحاد كرة القدم يوم 10 ديسمبر المقبل، ومن المنتظر أن يخوضها هاني أبو ريدة على منصب الرئيس.

وعلم FilGoal.com كيف يفكر هاني أبو ريدة في حالة فوزه في الانتخابات، وما هي القرارت التي يدرسها مع قائمته في الوقت الحالي لتطبيقها إذا عاد من جديد لرئاسة الجبلاية.

وإليكم القرارات الأولية التي سيتخذها أبو ريدة في حالة فوزه في الانتخابات:

إلغاء منتخب 2010

سيكون القرار الأول الذي سيخذه مجلس إدارة هاني أبو ريدة في حالة فوزه برئاسة اتحاد الكرة هو إلغاء منتخب مصر للناشئين مواليد 2010 والذي يقوده في الوقت الحالي وائل رياض.

المدير التنفيذي

سيتخذ هاني أبو ريدة قرارا بتعيين إيهاب لهيطة في منصب المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم، وهو المنصب الذي كان يشغله أيضا مع أبو ريدة في اتحاد الكرة قبل عدة سنوات.

على أن يعود وليد العطار المدير التنفيذي الحالي لمنصبه السابق كمدير لشؤون اللاعبين.

المدير الفني للاتحاد

كما يدرس أبو ريدة في حالة فوزه برئاسة اتحاد الكرة إلغاء منصب المدير الفني للاتحاد والذي يشغله حاليا علاء نبيل، مع تعيين لجنة فنية تكون مسؤولة عن كل الأمور الفنية التي تخص الاتحاد والمنتخبات المصرية بكافة مراحلها العمرية، وسيرأس هذه اللجنة أحد خبراء كرة القدم المصرية وسيكون معه عدة أعضاء للعمل في اللجنة الفنية.