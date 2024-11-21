كرة سلة - سموحة لـ في الجول: قبول استقالة المدير الفني بعد الخسارة من التأمين

الخميس، 21 نوفمبر 2024 - 16:38

كتب : هاني العوضي

أحمد سلعاوي - سبورتنج ضد سموحة كرة سلة

قبل نادي سموحة استقالة رفيق يوسف المدير الفني لفريق رجال كرة السلة.

وودع نادي سموحة منافسات دوري المرتبط في مفاجأة كبرى بالخسارة من مصر للتأمين في ثمن النهائي.

وكشف أشرف مختار عضو مجلس إدارة سموحة لـ FilGoal.com: "قبلنا اعتذار رفيق يوسف المدير الفني لفريق رجال السلة".

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وتابع "جاري التفاوض مع بديل وسيتم الإعلان غدا الجمعة إن شاء الله".

واختتم مختار تصريحاته "هناك اسم كبير جدا بين قائمة المرشحين لتولي قيادة الفريق الفنية".

وتأهل مصر للتأمين إلى ربع نهائي دوري المرتبط لمواجهة الاتحاد.

بينما سبورتنج يواجه طلائع الجيش، والأهلي أمام الجزيرة، والزمالك ضد المصرية للاتصالات.

وتم تأجيل منافسات دوري المرتبط لحين انتهاء مسابقة السوبر.

ويستعد فريقا الاتحاد السكندري والأهلي لخوض منافسات بطولة السوبر المصري الشهر الجاري.

ويواجه الاتحاد فريق الأهلي يوم 28 من شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات السوبر المصري المقرر إقامته بالبحرين.

بينما يتأهل الفائز لمواجهة بطل البحرين في بطولة السوبر المصري البحريني يوم 30 نوفمبر.

كرة سلة سموحة دوري المرتبط
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