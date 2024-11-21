كأس إنتركونتيننتال - تحديد زي الأهلي في كأس التحدي.. وأمام ريال مدريد حال التأهل

شارك ممثلو الأهلي برئاسة خالد مرتجي، أمين صندوق النادي، في ورشة عمل ‏مع مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم ‏‏(فيفا) التي جرت ظهر اليوم عبر تقنية الفيديو ‏كونفرانس لمناقشة كافة الترتيبات الخاصة بالمراحل الختامية كأس التحدي، ونهائي ‏بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال فيفا 2024 المقرر إقامتهما في قطر ديسمبر ‏المقبل. ‏

وخلال ورشة العمل تمت مراجعة كافة الضوابط التنظيمية والإدارية الخاصة ببعثة الأهلي ‏والتي اشتملت على الإقامة وملاعب التدريب بعد وصول البعثة إلى قطر وموعد التدريب ‏على ملعب المباراة والزي الخاص بالأهلي.

وتقرر أن يرتدى الفريق القميص الأحمر ‏والشورت الأبيض في مباراة كأس التحدي (التي ستقام بين الأهلي والفائز من مباراة بطل أمريكا الشمالية والجنوبية).

فيما سيلعب بالقميص الأحمر وتغيير لون ‏الشورت في حال تأهله إلى نهائي البطولة وملاقاة ريال مدريد بطل أوروبا.‏

كما تم التأكيد على مواعيد الطيران وسفر البعثة ومواعيد المؤتمرات الصحفية، ونظام ‏الحصول على التأشيرات، والتغطية الإعلامية وكبار الزوار وكشف المنشطات قبل وبعد ‏المباريات وبعض الأمور الطبية.‏

حضر ورشة العمل من الأهلي كل من: سمير عدلي وماهر عبدالعزيز ممثلي ‏الجهاز الإداري لفريق الكرة، وأحمد جاب الله طبيب الفريق، ومن إدارة الإعلام ‏محمد سلطان وأشرف أيمن، وحنان الزيني، مدير اللوائح والتراخيص، وعلاء صلاح المنسق الأمني، وهاني حسام المدير‏ التنفيذي لشركة الأهلي للخدمات الرياضية، ومحمد ‏أبو عقيل، مدير إدارة التسويق بالنادي، ومن شركة الأهلي لكرة القدم، نيرة علي مديرة ‏التسويق، وأحمد الطوخي وأحمد عزب مسؤولي رعاية الملابس بقطاع الكرة.‏

وحسم الأهلي تأهله إلى مباراة كأس التحدي المقرر إقامتها ضد الفائز من ديربي ‏الأمريكيتين بين بطل أمريكا الشمالية باتشوكا المكسيكي وبطل ‏أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد بعد، ويصعد الفائز من مباراة كأس التحدي لمواجهة ريال ‏مدريد الإسباني بطل أوروبا في نهائي البطولة.‏

طرحت اللجنة المنظمة لبطولة كأس إنتركونتينينتال الدفعة الثانية من تذاكر المواجهات المتبقية.

وتستضيف مدينة الدوحة بقطر المباريات المتبقية خلال الفترة من 11 إلى 18 ديسمبر.

وانطلقت مبيعات التذاكر لحاملي بطاقات فيزا الخميس الماضي بينما تم طرح الدفعة الثانية للجميع اليوم.

لحجز التذاكر من هنا.

ويلعب الأهلي أمام الفائز بدربي الأمريكتين يوم 14 ديسمبر المقبل.

وكان قد تم إعلان طرح تذاكر مواجهة الأهلي بأقل سعر 40 ريال بينما المباراة النهائية أقل سعر للتذكرة بـ 200 ريال.

وتقام مواجهة الأهلي على استاد 974 بالدوحة، بينما المباراة النهائية بمشاركة ريال مدريد على استاد لوسيل.

وجاء سعر تذاكر مواجهة الأهلي ضد الفائز بدربي الأمريكتين كالآتي:

الفئة الثالثة: 40 ريال

فئة ذوي الإعاقة: 40 ريال

الفئة الثانية: 70 ريال

الفئة الأولى: 150 ريال

بينما أسعار المباراة النهائية بين ريال مدريد والمتأهل كالآتي:

الفئة الثالثة: 200 ريال

فئة ذوي الإعاقة: 200 ريال

الفئة الثانية: 600 ريال

الفئة الأولى: 1000 ريال.

ويلتقي باتشوكا المكسيكي مع بطل أمريكا الجنوبية وسيكون الأهلي المصري بانتظار الفائز من المباراة في نصف نهائي البطولة وعلى لقب كأس التحدي.

وسيلعب الفائز من كأس التحدي ضد ريال مدريد في نهائي كأس إنتركونتينينتال يوم 18 ديسمبر بملعب لوسيل في الدوحة.

وكان الأهلي قد فاز في الدور الماضي من البطولة على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل وحصل على كأس القارات الثلاث.

وطرحت اللجنة المنظمة لبطولة كأس إنتركونتينينتال الدفعة الثانية من تذاكر المواجهات المتبقية.

وتستضيف مدينة الدوحة بقطر المباريات المتبقية خلال الفترة من 11 إلى 18 ديسمبر.

وانطلقت مبيعات التذاكر لحاملي بطاقات فيزا الخميس الماضي بينما تم طرح الدفعة الثانية للجميع اليوم.

لحجز التذاكر من هنا.

ويلعب الأهلي أمام الفائز بدربي الأمريكتين يوم 14 ديسمبر المقبل.

وكان قد تم إعلان طرح تذاكر مواجهة الأهلي بأقل سعر 40 ريال بينما المباراة النهائية أقل سعر للتذكرة بـ 200 ريال.

وتقام مواجهة الأهلي على استاد 974 بالدوحة، بينما المباراة النهائية بمشاركة ريال مدريد على استاد لوسيل.

وجاء سعر تذاكر مواجهة الأهلي ضد الفائز بدربي الأمريكتين كالآتي:

الفئة الثالثة: 40 ريال

فئة ذوي الإعاقة: 40 ريال

الفئة الثانية: 70 ريال

الفئة الأولى: 150 ريال

بينما أسعار المباراة النهائية بين ريال مدريد والمتأهل كالآتي:

الفئة الثالثة: 200 ريال

فئة ذوي الإعاقة: 200 ريال

الفئة الثانية: 600 ريال

الفئة الأولى: 1000 ريال.

ويلتقي باتشوكا المكسيكي مع بطل أمريكا الجنوبية وسيكون الأهلي المصري بانتظار الفائز من المباراة في نصف نهائي البطولة وعلى لقب كأس التحدي.

وسيلعب الفائز من كأس التحدي ضد ريال مدريد في نهائي كأس إنتركونتينينتال يوم 18 ديسمبر بملعب لوسيل في الدوحة.

وكان الأهلي قد فاز في الدور الماضي من البطولة على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل وحصل على كأس القارات الثلاث.