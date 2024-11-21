قائمة الاتحاد - استمرار غياب متولي أمام الأهلي.. وتواجد ثلاثي أجنبي هجوميا

أعلن نادي الاتحاد السكندري قائمة فريقه استعدادا لمواجهة الأهلي في الدوري.

ويحل الاتحاد ضيفا على الأهلي في تمام الثامنة من مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.

وتم نقل المباراة من استاد القاهرة إلى استاد السلام.

ويستمر غياب محمود متولي مدافع الفريق بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الاتحاد كالآتي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان - صبحي سليمان - أحمد دعدور.

الدفاع: عمرو صالح - مروان داوود - محمد المغربي - عبد الله بكري - محمود شبانة - كريم يحيى - مصطفى إبراهيم.

الوسط: أحمد الشيمي - مورو ساليفو - عبد الغني محمد - كريم الديب - عمر الوحش - ناصر ناصر.

الهجوم: إسلام سمير - بينجامين بواتينج - فان ديرك بيكالي أوبامي - عمرو جمعة - فادي فريد - إيمانويل أبيه.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل الموافق 22 نوفمبر.

ولم تقام أي مباراة منذ بداية الموسم حتى الآن على استاد القاهرة بسبب أعمال الصيانة للملعب وزراعة البذرة الشتوية.

وخاض الأهلي أول مباراتين في الموسم على استاد السلام ضد زد وسيراميكا كليوباترا.

وفاز كلا من الأهلي والاتحاد السكندري بأول جولتين بالدوري المصري.

ويحمل الأهلي لقب الدوري المصري بعد التتويج بآخر نسخة والتي حل فيها بيراميدز بالمركز الثاني.