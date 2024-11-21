كرة سلة - بمشاركة الاتحاد.. الكشف عن مواعيد وأماكن إقامة منافسات الدوري الإفريقي

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الدوري الإفريقي لرجال كرة السلة مواعيد وأماكن إقامة نسخة الموسم الجاري.

ويشارك الاتحاد السكندري بطل الدوري المصري للمرة الأولى في بطولة TheBAL التي تقام برعاية NBA.

ولأول مرة تستضيف مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا منافسات الأدوار الإقصائية والنهائي بعد إقامتها في كيجالي بدولة رواندا في النسخ السابقة.

وجاءت مواعيد وأماكن النسخة الحالية كالآتي:

- مجموعة كالاهاري في الفترة من 5 إلى 13 أبريل بمدينة الرباط المغربية.

- مجموعة الصحراء في الفترة من 26 أبريل إلى 4 مايو بمدينة داكار السنغالية.

- مجموعة النيل في الفترة من 17 إلى 25 مايو بمشاركة الاتحاد السكندري في مدينة كيجالي برواندا.

- الأدوار الإقصائية والنهائي في الفترة من 6 إلى 14 يونيو في بريتوريا بجنوب إفريقيا.

ويشارك في النسخة الحالية 12 فريقا وهم بترو دي لواندا الأنجولي حامل اللقب والاتحاد السكندري واتحاد المنستير التونسي وداكار السنغالي والجيش الرواندي وريفرز هوبرز النيجيري والفتح الرباطي المغربي وإم بي بي الجنوب إفريقي وأهلي طرابلس الليبي واستاد مالي.

ويتبقى فريقان يتم حسمهما عن طريق التصفيات.

ويستعد فريق الاتحاد السكندري لخوض منافسات بطولة السوبر المصري الشهر الجاري.

ويواجه الاتحاد فريق الأهلي يوم 28 من شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات السوبر المصري المقرر إقامته بالبحرين.

بينما يتأهل الفائز لمواجهة بطل البحرين في بطولة السوبر المصري البحريني يوم 30 نوفمبر.