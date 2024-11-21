كوريري ديلو سبورت: إيطاليا تنافس الجزائر لإقناع ريان شرقي

بدأ الاتحاد الإيطالي إجراء اتصالاته مع نظيره الفرنسي لمحاولة إقناع ريان شرقي بارتداء قميص منتخب إيطاليا.

ووفقا لصحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية فإن شرقي وُلد في فرنسا ولديه أصول جزائرية.

وأشار التقرير إلى أن شرقي لديه أصول إيطالية تعود لجدة الأب والتي تنحدر من أصول بوليانية.

وتواصل الوفد الإيطالي مع نظيره الفرنسي خلال مباراة منتخبي الشباب والتي انتهت بالتعادل 2-2 وشهدت تسجيل شرقي لهدف، لمناقشة احتمالية إقناع اللاعب بارتداء قميص منتخب إيطاليا.

شرقي صاحب الـ 21 عاما خاض 20 مباراة دولية بقميص منتخب شباب فرنسا وسجل 12 هدفا.

كما شارك في أولمبياد باريس 2024 والتي حصد منتخب فرنسا بها الميدالية الفضية.

ولم يلعب شرقي بعد أي مباراة رسمية بقميص منتخب فرنسا الأول، ما يعني إمكانية اللعب لأي منتخب سواء فرنسا أو الجزائر أو إيطاليا وفقا لاختياره.

وظهر شرقي لأول مرة في الدوري الفرنسي بقميص ليون الفرنسي في 2019 وخاض 152 مباراة بقميص الفريق الأول منذ ذلك الحين.

ويعد شرقي أصغر لاعب يسجل بقميص ليون بعمر 16 عاما و140 يوما.

ويحظى شرقي باهتمام لفيربول الذي يسعى لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب راديو مونت كارلو الفرنسية، فإن ليون يرغب في الحصول على 25 مليون جنيه إسترليني للموافقة على انتقال لاعبه إلى ليفربول.