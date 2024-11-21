خدمة في الجول - بمشاركة الأهلي.. طرح الدفعة الثانية من تذاكر كأس إنتركونتيننتال

الخميس، 21 نوفمبر 2024 - 14:51

كتب : محمد سمير

الأهلي - العين

طرحت اللجنة المنظمة لبطولة كأس إنتركونتيننتال الدفعة الثانية من تذاكر المواجهات المتبقية.

وتستضيف مدينة الدوحة بقطر المباريات المتبقية خلال الفترة من 11 إلى 18 ديسمبر.

وانطلقت مبيعات التذاكر لحاملي بطاقات فيزا الخميس الماضي بينما تم طرح الدفعة الثانية للجميع اليوم.

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لحجز التذاكر من هنا.

ويلعب الأهلي أمام الفائز بدربي الأمريكتين يوم 14 ديسمبر المقبل.

وكان قد تم إعلان طرح تذاكر مواجهة الأهلي بأقل سعر 40 ريال بينما المباراة النهائية أقل سعر للتذكرة بـ 200 ريال.

وتقام مواجهة الأهلي على استاد 974 بالدوحة، بينما المباراة النهائية بمشاركة ريال مدريد على استاد لوسيل.

وجاء سعر تذاكر مواجهة الأهلي ضد الفائز بدربي الأمريكتين كالآتي:

الفئة الثالثة: 40 ريال

فئة ذوي الإعاقة: 40 ريال

الفئة الثانية: 70 ريال

الفئة الأولى: 150 ريال

بينما أسعار المباراة النهائية بين ريال مدريد والمتأهل كالآتي:

الفئة الثالثة: 200 ريال

فئة ذوي الإعاقة: 200 ريال

الفئة الثانية: 600 ريال

الفئة الأولى: 1000 ريال.

ويلتقي باتشوكا المكسيكي مع بطل أمريكا الجنوبية وسيكون الأهلي المصري بانتظار الفائز من المباراة في نصف نهائي البطولة وعلى لقب كأس التحدي.

وسيلعب الفائز من كأس التحدي ضد ريال مدريد في نهائي كأس إنتركونتيننتال يوم 18 ديسمبر بملعب لوسيل في الدوحة.

وكان الأهلي قد فاز في الدور الماضي من البطولة على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل وحصل على كأس القارات الثلاث.

الأهلي فيفا تذاكر اللجنة المنظمة كأس إنتركونتينينتال
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