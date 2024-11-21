أنا طارق يحيى (4) - سبب لقطة الانفعال الشهيرة على علاء عبد الغني

الخميس، 21 نوفمبر 2024 - 14:46

كتب : أحمد أباظة

طارق يحيى

يقدم FilGoal.com سلسلة من مسيرة طارق يحيى الملقب بإيدر الكرة المصرية، ويتحدث نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق على لسانه تفاصيل من مسيرته.

وفي تلك الحلقة سيتحدث طارق يحيى عن سبب لقطة الانفعال الشهيرة على علاء عبد الغني.

كما كشف أفضل من تدرب تحت قيادتهم في مسيرته الكروية.

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