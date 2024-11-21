ليل ينفي التفريط في هدافه خلال الانتقالات الشتوية

الخميس، 21 نوفمبر 2024 - 14:07

كتب : FilGoal

جوناثان ديفيد - كندا - كوبا أمريكا

لا يفكر نادي ليل الفرنسي في بيع مهاجمه جوناثان ديفيد في شهر يناير المقبل رغم نهاية تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

وارتبط اسم المهاجم الكندي بعديد الفرق الأوروبية كوّن سيصبح لاعبا حرا بنهاية الموسم ما لم يجدد تعاقده.

وصرّح أوليفر ليتانج رئيس النادي عبر راديو مونت كارلو: "جوناثان ديفيد لن يرحل في يناير، سيبقى معنا لأنه لاعب مهم".

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وأظهر تشيلسي ومانشستر يونايتد ويوفنتوس اهتماما بضم الهداف الشاب في الصيف الماضي.

وسبق أن كشف ديفيد حلمه باللعب لبرشلونة في حوار سابق مع شبكة "ذا أثليتك".

صاحب الـ 24 عاما خاض هذا الموسم 19 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 2 في جميع المسابقات.

ومنذ انضمامه لليل خاض 202 مباراة سجل خلالها 97 هدفا وصنع 20 وتوج بلقبي الدوري الفرنسي 2021-22 والسوبر الفرنسي 2022.

وسبق أن فاز ديفيد بجائزة هداف الدوري البلجيكي مع جينت في موسم 2019-2020 بتسجيل 18 هدفا.

جوناثان ديفيد ليل الدوري الفرنسي
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