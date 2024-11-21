تقرير: مفاوضات بين العربي القطري وحكيم زياش

الخميس، 21 نوفمبر 2024 - 13:54

كتب : FilGoal

حكيم زياش - جالاتا سراي ومانشستر يونايتد

دخل نادي العربي القطري في مفاوضات قوية مع المغربي حكيم زياش لاعب جالاتاسراي التركي.

ويستهدف العربي القطري تدعيم صفوفه بضم زياش في يناير المقبل خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وينتظر نادي العربي القطري موافقة زياش تمهيدا لضمه في يناير المقبل حتى لو على سبيل الإعارة.

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وأشارت صحيفة المنتخب المغربية أن المفاوضات قد بدأت بالفعل بين الطرفين.

وأوضح التقرير أن الإنجليزي أنتوني هودسون المدير الفني لفريق العربي يرغب في سرعة التعاقد مع زياش.

ووعد زياش المدرب الإنجليزي التفكير في العرض والرد في أقرب فرصة.

وانتقل زياش إلى جالاتاسراي قبل انطلاق الموسم الجاري قادما من تشيلسي لكن لم يكن له بصمة كبيرة هذا الموسم.

وخاض زياش 7 مباريات مع جالاتاسراي في مختلف المسابقات لكن بواقع 281 دقيقة فقط.

ولم يساهم زياش سوى في هدف وحيد بعد صناعة هدف بالدوري التركي.

جالاتاسراي حكيم زياش العربي القطري
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