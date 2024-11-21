الدوري البرازيلي - صراع اللقب يشتعل بين بالميراس وبوتافوجو قبل 4 جولات على النهاية

اشتعل صراع لقب الدوري البرازيلي قبل 4 جولات على النهاية بين بوتافوجو المتصدر وبالميراس حامل اللقب.

وانتصر بالميراس بصعوبة وفي الدقائق الأخيرة على باهيا بنتيجة 2-1، فيما تعادل بوتافوجو سلبيا مع أتليتكو مينيرو قبل 9 أيام من لقائهما مجددا في نهائي كوبا ليبرتادوريس.

ويأمل بالميراس في حصد لقب الدوري البرازيلي للمرة الثالثة على التوالي ليصبح ثالث فريق يحقق هذا الإنجاز بعد سانتوس وساو باولو.

فيما يسعى بوتافوجو لحصد لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ 1995 ومع إمكانية حصد اللقب القاري حال تُوج به لأول مرة في تاريخه.

باهيا × بالميراس

قلب بالميراس تأخره لفوز في الوقت القاتل ومستفيدا من مساعدة تقنية الفيديو.

فسجل الأوروجوياني لوتشيانو رودريجيز هدف التقدم لباهيا صاحب الأرض في الدقيقة 27 بتصويبة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء.

ورد رافائيل فيجا بهدف رائع في الدقيقة 41 من ركلة حرة مباشرة لم يتحرك الحارس صوبها.

وسجل جيان لوكاس هدفا في الدقيقة 85 ألغي بداعي التسلل لصالح باهيا.

وفي الدقيقة 90 سجل فلاكو لوبيز هدفا برأسية قوية ارتطمت بالعارضة ثم تخطت خط المرمى، وانتظر قرار تقنية الفيديو التي أكدت صحة الهدف معلنا عن فوز الفيرداو.

الفوز رفع رصيد بالميراس لـ 67 نقطة في المركز الثاني.

أتليتكو مينيرو × بوتافوجو

للمباراة الثانية على التوالي يتعادل بوتافوجو سلبيا، وتلك المرة مع خصمه المنتظر يوم 30 نوفمبر الجاري في نهائي كوبا ليبرتادوريس.

ولم يستغل بوتافوجو طرد روبنز مدافع مينيرو في الدقيقة 41 لحصوله على إنذارين.

وفرض التعادل نفسه على اللقاء رغم سيطرة بوتافوجو بتسديداته الـ 27، لتنتهي المباراة بدون أهداف.

التعادل السلبي رفع رصيد بوتافوجو لـ 69 نقطة في الصدارة.

وعقب نهاية اللقاء أشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه لويز هنريكي لاعب بوتافوجو ومنتخب البرازيلي بسبب إلقاء زجاجة على عناصر الأمن في الملعب.

وشُوهد هالك قائد أتليتكو مينيرو يتحدث لمارلون فيريتاس لاعب بوتافوجو وأرتور جورج مدرب الخصم تعليقا على ما قاله مهاجم بوتافوجو الشاب.

وقال هالك للمدرب البرتغالي: "يقول لويز إننا فريق سيء، لعب لمنتخب البرازيل 5 مباريات ويعتقد نفسه نجما، لم يفز بأي شيء بعد، لعبت في المنتخب لمدة 7 سنوات، ولا زالت أركض في الملعب".

ثم صرّح هالك لشبكة جلوبو: "ماتيوس مينديش أقسم بأن لويز هنريكي قال له إن فريقنا ضعيف للغاية، لويز لديه كل شيء ليكون نجما، لكن ليس الآن، مر بعام رائع، عليه أن يكتسب خبرات، لأنه عليه العمل بجد، أنا ألعب منذ 20 عاما ولم أقل على فريق أنه سيء، عليه أن يتعلم من أخطائه، يمتلك الإمكانيات ليكون نجما لكن عليه أن يكون إنسانا".

"Luiz Henrique tem tudo para ser craque, mas não é ainda" Hulk explicou a conversa com Artur Jorge e as falas sobre o atacante do Botafogo pic.twitter.com/EtomfeFQrp — ge (@geglobo) November 21, 2024

صراع اللقب

بوتافوجو سيلتقي يوم السبت المقبل مع فيتوريا في الجولة 35 ثم سيخوض مواجهة نارية وحاسمة للقب ضد بالميراس يوم الأربعاء المقبل في الجولة 36.

سيخوض في 30 نوفمبر نهائي كوبا ليبرتادوريس ضد أتليتكو مينيرو في الأرجنتين.

سيعود بوتافوجو للبرازيل من جديد وسيواجه إنترناسيونال ثم ساو باولو في آخر جولتين يومي 4 و8 ديسمبر على الترتيب.

في المقابل سيخوض بالميراس المباراة المقبلة ضد أتليتكو جوايانينسي متذيل الترتيب والذي أصبح على أعتاب الهبوط بشكل رسمي، ثم بوتافوجو.

ويختتم الموسم بلقائي كروزيرو ثم فلومينينسي يومي 4 و8 ديسمبر على الترتيب.