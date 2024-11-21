مدرب سيدات الأهلي: كرة القدم النسائية في العالم أجمع.. ولم أصدق ما رأيته من الجماهير

أشاد ديميتري ليبوف المدير الفني لفريق سيدات الأهلي لكرة القدم بجماهير النادي.

وكشف ليبوف عن عدم تصديقه حديث شادي محمد عن جماهير الأهلي حتى شاهد ذلك بنفسه أمام العين في كأس إنتركونتينينتال.

وقال ديمتري ليبوف المدير الفني لفريق سيدات الأهلي لكرة القدم عبر قناة النادي: "اختياري لتدريب السيدات لأن الفرصة سنحت لي وتعاملت مع أكبر الأندية".

وتابع "تلقيت اتصالا من الأهلي وقت تواجدي في المغرب، وحين يتواصل معك فريق بحجم الأهلي لا يمكن أن ترفض، فأنا أعلم الأهلي قبل قدومي بفضل تتويجاته بشكل عام وهو مثل ريال مدريد في أوروبا".

وواصل "عقدت جلسة مع محمود الخطيب وكنت محظوظا بذلك لأنه رمز كبير، الأهلي مؤسسة كبيرة تدار عن طريق مجموعة من النجوم وهذا أمر مهم بالنسبة لي، والفارق بين الأهلي وغيره من الأندية هو إدارته عن طريق أساطير حققت كل شيء في كرة القدم لكن في الخارج ربما يتم الاعتماد على اسم واحد فقط بين المسؤولين".

وكشف ليبوف "حرصت على حضور مواجهة الأهلي ضد العين باستاد القاهرة، كان الأمر استثنائيا بالنسبة لي، كان عليّ رؤية تشجيع الجماهير بعيني لتصديق ما كنت أشاهده في الفيديوهات".

وشدد "رأيت حبا غير طبيعي من الجماهير للأهلي وهو بمثابة السحر، لم أصدق شادي محمد في البداية عندما تحدث عن الجمهور حتى رأيت بعيني ذلك في استاد القاهرة".

وتابع "حضرت الكثير من المباريات الهامة في عدد من الملاعب الكبيرة في أوروبا لكن تجربة مشاهدة جماهير الأهلي في استاد القاهرة لا تُصدق".

أما عن مقولة مكان السيدات المطبخ فأجاب "إذا كانت تمارس كرة القدم ستكون جيدة في المطبخ أيضا، كرة القدم النسائية موجودة في العالم كله ليس أوروبا فقط لكن بالسعودية والصين وأمريكا وكل مكان".

وأضاف "شاهدوا مبارياتنا في الدوري وأخبروني هل هي كرة قدم سيئة؟ بل على العكس نقدم مستويات جيدة، هذا نتاج عمل في 4 أشهر فقط والقادم يكون أفضل".

واختتم ليبوف تصريحاته "علاقتي مع شادي محمد رائعة ونعمل يد بيد وسعيد بالتعامل معه لأنه متواجد دائما، والآن لدينا نظرة مشتركة لفرق الأهلي بكرة القدم النسائية ونجحنا في بناء منظومة صلبة وقوية ونسير في الطريق الصحيح".

وبدأ ليبوف مهمته التدريبية منذ 2009 عندما عمل مساعدا بنادي ليون.

وسبق له العمل مع منتخب روسيا ونادي نابولي للسيدات قبل أن يتولى قيادة منتخبات شابات المغرب.

وكان قد تولى قيادة سامية أدم لاعبة منتخب مصر وقت احترافها بنادي نابولي للسيدات.