جنون إيطالي.. 3 مدربين مختلفين يقودون بياتشينزا في 24 ساعة

أقدم نادي بياتشينزا الإيطالي على خطوة مثيرة للجدل خلال 24 ساعة بتعيين 3 مدربين لقيادة الفريق فنيا.

الفريق الذي يشارك في الدرجة الرابعة في إيطاليا غيّر 3 مدربين في نفس اليوم (19 نوفمبر 2024).

يوم الثلاثاء الماضي أعلن الفريق إقالة كارمين بارلاتو من منصبه وتعويضه بـ سيموني بينتيفوليو.

وخلال إجراء بينتيفوليو للمران الأول، اقتحم مشجع أرض الملعب اعتراضا على تعيينه وطلب برحيله مهددا بمقاطعة مباريات الفريق.

وسبب الاعتراض هو تورط المدرب في فضيحة مراهنات في 2011 تسببت في إيقافه 13 شهرا.

وبعد ساعات قليلة من قرار التعيين أصدر النادي قرارا بفسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

وفي نهاية اليوم أعلن النادي تعيين ستيفانو روسيني مديرا فنيا الذي أصبح ثالث مدرب يمر على النادي في نفس اليوم، بعدما رحل في 7 أكتوبر الماضي وعوضه آنذاك كارمين بارلاتو.

ومنذ هبوط بياتشينزا في موسم 2002-2003 من الدوري الإيطالي عانى النادي كثيرا، إذ ظل في الدرجة الثانية لمدة 8 مواسم ثم أعلن إفلاسه.

وعاد مجددا في 2012 باسم بياتشينزا كالتشيو 1919 ويلعب الفريق حاليا في الدرجة الرابعة الإيطالية ويحتل المركز الـ 11 هذا الموسم في المجموعة الثانية.