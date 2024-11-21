كرة يد - الأقرب غيابه عن بطولة العالم.. برشلونة يعلن تفاصيل إصابة ديكا ميم

يقترب ديكا ميم نجم برشلونة ومنتخب فرنسا من الغياب عن بطولة العالم في يناير المقبل.

وأعلن نادي برشلونة إجراء عملية جراحية في الكتف الأيمن للنجم الفرنسي بعد إصابته.

وكشف النادي الكتالوني حاجة ديكا ميم إلى فترة بين شهرين إلى ثلاثة أشهر من أجل التعافي.

وبذلك بات من المرجح غياب ميم عن منتخب فرنسا في بطولة العالم المقبلة.

وتستضيف دول كرواتيا والدنمارك والنرويج منافسات بطولة العالم خلال الفترة من 14 يناير إلى 2 فبراير المقبل.

ويقع منتخب فرنسا في المجموعة الثالثة بالدور التمهيدي بجوار منتخبات قطر والنمسا والكويت.

ويتأهل أول ثلاثة منتخبات إلى الدور الرئيسي رفقة المتأهلين من مجموعة المجر وهولندا ومقدونيا وغينيا.

وتقام منافسات بطولة العالم بمشاركة 32 منتخبا.

وحصد منتخب فرنسا لقب بطولة العالم ست مرات آخرهم عام 2017.

ولم يغب منتخب الديوك عن المربع الذهبي منذ نسخة 2013.