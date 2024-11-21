مران الزمالك - انتظام السداسي الدولي.. وتأهيل محمد شحاتة

انتظم سداسي الزمالك الدولي في مران الفريق اليوم الخميس استعدادا لمواجهة المصري في الجولة الثالثة من الدوري.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة للدوري، المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

وشارك كل من، محمد عواد وناصر ماهر ونبيل عماد وحسام عبد المجيد رباعي المنتخب المصري، والتونسي حمزة المثلوثي والفلسطيني عمر فرج في التدريبات الجماعية.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم بعد حصول الفريق على راحة أمس الأربعاء من التدريبات الجماعية.

كما أدى محمد شحاتة لاعب وسط الفريق تدريبات تأهيلية تحت إشراف ماريو تومليانوفينش مدرب الأحمال، على هامش مران اليوم الذي أقيم على ملعب النادي.

وكان شحاتة تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الضامة خلال مباراة المنتخب الأول أمام كاب فيردي في تصفيات أمم إفريقيا.

وحقق الزمالك الفوز في أول مباراتين بالدوري المصري بالفوز على البنك الأهلي وسموحة، ويحتل الأبيض المركز الثاني بفارق الأهداف عن الأهلي.