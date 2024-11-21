محمد سمير: الجميع تواصل معي لمساندة عائلة شوقي.. والنني وشيكابالا وكل اللاعبين

أشاد محمد سمير لاعب فريق زد بتواصل اللاعبين معه من أجل مساندة عائلة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ الراحل.

محمد سمير النادي : زد زد

وأعلن نادي كفر الشيخ وفاة لاعبه محمد شوقي صباح الثلاثاء بعد توقف عضلة القلب.

وطالب محمد سمير في مبادرة عبر صفحته الرسمية تكاتف اللاعبين والأندية لدعم عائلة محمد شوقي لأن ظروفهم المادية صعبة.

ورفض سمير تسلم أي مبالغ من اللاعبين وحصل على رقم حساب بنكي خاص بزوجة لاعب كفر الشيخ وطالب من يريد مساعدتهم إرسال المبالغ عليه.

وقال محمد سمير لاعب فريق زد عبر قناة أون تايم سبورتس: "تحدثت مع لاعبي زد لجمع مبلغ من المال لمساندة أسرة محمد شوقي، ونسعى لزيارتهم عقب المباراة المقبلة".

وبسؤاله عن مبادرة دعوته للاعبين لدعم أسرة محمد شوقي أجاب "تأثرت كثيرا بقصة مرض ابنه وظروف عائلته الصعبة، ونشرت الأمر على فيسبوك لتشجيع اللاعبين فقط والحمد لله على تجاوب الناس".

وكشف "تقريبا كل لاعبي وقائدي فرق الدوري تحدثوا معي من أجل التواصل مع عائلة محمد شوقي، ورفضت أن يكون الأمر عبر وسيط ولكن عن طريق رقم حساب خاص بزوجته يتم إرسال مبلغ من كل فريق لمساندتهم".

وتابع "النني تواصل معي ونسقت معه الأمر وأرسلت له رقم الحساب، بالفعل تواصل معي لاعبون من الأهلي والزمالك وبينهم شيكابالا وفقط لا أريد ذكر أسماء لأن بالطبع هذه ليست رغبتهم وهدفهم مساندة اللاعب فقط".

وشدد سمير "ليست لي علاقة بمواقع التواصل الاجتماعي ولا أحبها خوفا من فهم الأمور بشكل خاطيء وأنا شخص لا يبحث عن (تريند) أو غيره وربما جعلني الله سببا لمساندة عائلة محمد شوقي فقط".

وكان اللاعب قد تعرض لأزمة قلبية خلال مواجهة كفر الشيخ والقزازين بدوري الدرجة الثانية ب.

ونقل شوقي إلى المستشفى ووضع على أجهزة التنفس الصناعي.

وأشارت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ إلى أن عضلة القلب توقفت في الساعة الرابعة فجرا أثناء وضعه على أجهزة التنفس الصناعي وتم عمل إنعاش قلبي له ولكنه لم يستجب لها.

ماذا حدث؟

لم تكتمل مواجهة كفر الشيخ أمام القزازين بسبب إصابة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ وتوقف عضلة القلب قبل نقله إلى المستشفى.

وسقط محمد شوقي لاعب فريق كفر الشيخ في أرض الملعب خلال مواجهة القزازين في دوري القسم الثاني ب.

وعانى اللاعب من توقف عضلة القلب أثناء مشاركته في المباراة وتم تعريضه لجهاز الصدمات الكهربائية داخل الملعب من خلال سيارة إسعاف، وتم نقل محمد شوقي لاعب كفر الشيخ إلى مستشفى الزرقا المركزي في محاولة لإنقاذه.

وجاء خطاب نادي كفر الشيخ إلى اتحاد الكرة كالآتي: "نرجو من سيادتكم تأجيل مواجهة السبت المقبل الموافق 16 نوفمبر 2024 والتي تقام بين نادي كفر الشيخ ونادي دكرنس".

وأوضح "نظرا للظروف التي يمر بها النادي وسقوط أحد اللاعبين بالملعب بأزمة قلبية أثناء مباراة نادي القزازين وكفر الشيخ".

وتابع "ويتواجد اللاعب في العناية المركزة حتى الآن، مما أصاب جميع اللاعبين بحالة نفسية سيئة".

وكان اللاعب قد سقط أرضا في الدقيقة 57 قبل أن يتم إلغاء المباراة قبل نهايتها في العشر دقائق الأخيرة بعدما علم الجميع خطورة الحالة.

كما تم أخذ عينة من دم اللاعب لإجراء فحوصات دقيقة في محاولة لإنقاذ الأمر.

من جانبه نشر نادي كفر الشيخ بيانا مقتضبا ينفي شائعات وفاة اللاعب.

وأوضح البيان أن حالة اللاعب مستقرة حتى الآن ويتمنى له الشفاء العاجل.

وأصدرت مديرية صحة دمياط بيانين بشأن الحالة، جاء نص أولهما كالتالي:

فيما يخص حالة اللاعب محمد شوقي لاعب كرة القدم والذي يتم تقديم الرعاية الصحية له بمستشفى الزرقا المركزي بمحافظة دمياط..

توقف قلب اللاعب أقناء لعب مباراة كرة قدم على ملعب نادي الزرقا، فهرع رجال الإسعاف للاعب وتم عمل الإسعافات الأولية ودخلت سيارة الإسعاف إلى الملعب وتم نقله إلى مستشفى الزرقا المركزي.

تم استقبال اللاعب باستقبال المستشفى وتوقف قلبه مرة أخرى وتم عمل إنعاش قلبي رئوي وتم وضع اللاعب على جهاز التنفس الصناعي بقسم الرعاية المركزة.

لا يزال اللاعب على جهاز التنفس الصناعي بالعناية المركزة بالمستشفى حتى اللحظة. الحالة العامة حرجة جدا.

جهود الأطقم الطبية متواصلة بدون توقف لرعاية اللاعب، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات بشأن حالته.

وجاء بيان المديرية الثاني كالتالي:

فيما يخص حالة اللاعب محمد شوقي لاعب كرة القدم والذي يتم تقديم الرعاية الصحية له بمستشفى الزرقا المركزي بمحافظة دمياط..

تم استقبال اللاعب باستقبال المستشفى، حيث وصل بزرقة شديدة و توقف قلب اللاعب.

وتم عمل إنعاش قلبي رئوي فاستجاب اللاعب بعد 15 دقيقة ثم حدث توقف بالقلب مرة أخرى، فتم عمل إنعاش قلبي رئوي لمدة 30 دقيقة واستجاب اللاعب.

وتم عمل صدمات كهربائية ووضع اللاعب على جهاز التنفس الصناعي بالعناية المركزة.

كما تم عمل الأشعة اللازمة (عادية - تليفزيونية - إيكو) و كذلك عمل التحاليل (صورة الدم - غازات الدم - تحاليل كلى) مع عمل رسم قلب وخريطة للسوائل.

أثبتت التحاليل وجود فشل تنفسي مع زيادة الحموضة بالدم وتأثر الكلى وارتفاع تحاليل وظائفها مع ارتفاع إنزيمات القلب، وتبين بعد رسم القلب و"الإيكو" وجود جلطة بالقلب، وتم إعطاؤه العلاج اللازم لمثل هذه الحالات.

تم عرض اللاعب على أخصائي المخ والأعصاب واستشاري القلب والصدر للتقييم، وحتى اللحظة فإن التقييم العام للحالة: حرجة للغاية.

وفي صباح يوم الثلاثاء 19 نوفمبر توفي اللاعب بعد توقف عضلة القلب ولم يتسجب للإنعاش القلبي.