مشاركا منصور.. خوان ماتا يصبح مالكا جزئيا لنادي سان دييجو الأمريكي

الخميس، 21 نوفمبر 2024 - 11:24

كتب : FilGoal

خوان ماتا

أعلن الإسباني خوان ماتا انضمامه لملاك نادي سان دييجو الأمريكي الذي يمتلكه رجل الأعمال المصري محمد منصور.

وبات ماتا أول لاعب دولي نشط يمتلك حصة في نادي بالدوري الأمريكي، إذ يرتدي حاليا قميص ويسترن سيدني الأسترالي منذ سبتمبر الماضي.

وكتب ماتا عبر حسابه على منصة إكس

أخبار متعلقة:
أولى صفقات منصور.. سان دييجو الأمريكي يضم إرفينج لوزانو البداية في 2025 بملكية محمد منصور.. سان دييجو يصبح أغلى نادي في الدوري الأمريكي

أنا أنضم إلى مجموعة ملكية نادي سان دييجو لكرة القدم

يسعدني حقا أن أعلن أنني شريك في أحدث وأروع امتياز في الدوري الأمريكي لكرة القدم! شكرا جزيلا لمجموعة رايت تو دريم المالكة ورابطة الدوري الأمريكي للسماح لي بأن أكون أول لاعب نشط يكون مالكا جزئيا لنادٍ في الدوري، والثاني على الإطلاق بعد ديفيد بيكهام. إنه لشرف عظيم حقا.

لا داعي للقول إن نهج رايت تو دريم تجاه رياضتنا المحبوبة فريد من نوعه، حيث يضع الغرض في صميم كل ما يفعلونه، وأنا سعيد حقا بمواصلة رحلتي باستخدام كرة القدم كأداة اجتماعية للتغيير جنبا إلى جنب مع المجتمع.

أرى هذه الخطوة كفرصة للمساعدة في بناء شيء مميز حقا في مدينة ودوري يشهدان نموا لا يصدق، ولا أطيق الانتظار للمشاركة والالتزام بالتأثير الاجتماعي الإيجابي الذي يتماشى مع رؤية النادي ورؤيتي الشخصية للعبة الجميلة.

وسيبدأ نادي سان دييجو مشاركته الأولى في الدوري الأمريكي بدءا من الموسم المقبل 2025 في شهر مارس بلقاء سانت لويس.

ويعد المكسيكي إرفينج لوزانو لاعب إيندهوفن الهولندي الحالي هو أبرز صفقات النادي الجديد إذ سيبدأ مشواره في يناير المقبل بعد التوقيع بمقابل 12 مليون يورو.

صانع الألعاب البالغ 36 عاما لا تزال مسيرته مستمرة في قارة جديدة بعدما لعب في أوروبا وآسيا من قبل.

ماتا بدأ مسيرته مع شباب ريال مدريد ومنه انتقل لفالنسيا وساهم في التتويج بلقب الكأس موسم 2007-08.

وانضم لتشيلسي الإنجليزي وحقق 3 ألقاب من بينها لقب دوري أبطال أوروبا 2012 ثم انضم لمانشستر يونايتد وفاز بـ 3 ألقاب من بينها الدوري الأوروبي 2017.

وساهم في تتويج جالاتاسراي بلقب الدوري التركي موسم 2022-23 ثم مع فيسيل كوبي حقق لقب الدوري الياباني 2023.

وبقميص منتخب إسبانيا حقق لقب يورو تحت 19 في 2006 ويورو تحت 21 في 2011، ثم فاز بلقب كأس العالم 2010 ويورو 2012.

وأنهى الفريق الموسم الماضي من الدوري الأسترالي في المركز السابع، ولن يشارك قاريا في مسابقتي دوري أبطال آسيا النخبة أو دوري أبطال آسيا 2.

خوان ماتا سان دييجو
نرشح لكم
الدوري البرازيلي - صراع اللقب يشتعل بين بالميراس وبوتافوجو قبل 4 جولات على النهاية نجم بيرو: الحكم كان يحتسب خطأ لـ ميسي إذا لمسناه بأصابعنا فقط سبورت: أنشيلوتي يعود كخيار لتدريب البرازيل الثاني على التوالي.. البرازيل تتعادل مع أوروجواي في تصفيات كأس العالم بهدف خيالي.. لاوتارو مارتينيز يعادل مارادونا ويقود الأرجنتين للفوز على بيرو تاتا مارتينو يعلن رحيله عن تدريب إنتر ميامي لأسباب شخصية بعد عودته للدوري البرازيلي.. سانتوس يعلن رحيل كاريلي دي ماريا: قد أتجه للتدريب بعد الاعتزال
أخر الأخبار
الأهلي يختتم تحضيراته لمواجهة الاتحاد السكندري 41 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: جالاتا سراي يخطط للتعاقد مع سون 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
آس: الكشف عن موعد افتتاح كامب نو بعد التطوير 2 ساعة | الدوري الإسباني
خدمة في الجول - طرح تذاكر لقاء الأهلي ضد استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا 2 ساعة | الكرة المصرية
كرة سلة - الأهلي يدعم صفوف السيدات بلاعبة WNBA لبطولة إفريقيا 2 ساعة | كرة سلة
كرة سلة - مصدر من سبورتنج لـ في الجول: فريق السيدات يقترب من المشاركة بإفريقيا 3 ساعة | رياضة نسائية
بسبب صاحب القميص 26.. غينيا تطالب بإلغاء تأهل تنزانيا لـ أمم إفريقيا 2025 3 ساعة | الكرة الإفريقية
أحمد إبراهيم مجاهد لـ في الجول: تقدمت بالطعن ضد ترشح أبو ريدة وبعض من قائمته 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين 2 انتهت كرة يد - الأهلي (30)-(32) الزمالك 3 دورة شمال إفريقيا للشباب - تعثر الجزائر أولا.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر 4 شمال إفريقيا تحت 17 عاما - تونس على الصدارة بتعادل مع المغرب.. وفوز الجزائر الأول