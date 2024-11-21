مشاركا منصور.. خوان ماتا يصبح مالكا جزئيا لنادي سان دييجو الأمريكي

أعلن الإسباني خوان ماتا انضمامه لملاك نادي سان دييجو الأمريكي الذي يمتلكه رجل الأعمال المصري محمد منصور.

وبات ماتا أول لاعب دولي نشط يمتلك حصة في نادي بالدوري الأمريكي، إذ يرتدي حاليا قميص ويسترن سيدني الأسترالي منذ سبتمبر الماضي.

وكتب ماتا عبر حسابه على منصة إكس

أنا أنضم إلى مجموعة ملكية نادي سان دييجو لكرة القدم

يسعدني حقا أن أعلن أنني شريك في أحدث وأروع امتياز في الدوري الأمريكي لكرة القدم! شكرا جزيلا لمجموعة رايت تو دريم المالكة ورابطة الدوري الأمريكي للسماح لي بأن أكون أول لاعب نشط يكون مالكا جزئيا لنادٍ في الدوري، والثاني على الإطلاق بعد ديفيد بيكهام. إنه لشرف عظيم حقا.

لا داعي للقول إن نهج رايت تو دريم تجاه رياضتنا المحبوبة فريد من نوعه، حيث يضع الغرض في صميم كل ما يفعلونه، وأنا سعيد حقا بمواصلة رحلتي باستخدام كرة القدم كأداة اجتماعية للتغيير جنبا إلى جنب مع المجتمع.

أرى هذه الخطوة كفرصة للمساعدة في بناء شيء مميز حقا في مدينة ودوري يشهدان نموا لا يصدق، ولا أطيق الانتظار للمشاركة والالتزام بالتأثير الاجتماعي الإيجابي الذي يتماشى مع رؤية النادي ورؤيتي الشخصية للعبة الجميلة.

🚨 ¡ I’M JOINING SAN DIEGO FC OWNERSHIP GROUP! 🚨 Really happy to announce that I’m a partner at the newest and most special franchise in the MLS! @sandiegofc Many thanks to the ownership group, @right2dream and @MLS for allowing me to be the first active player to be a part… pic.twitter.com/gY4TyxnVib — Juan Mata García (@juanmata8) November 20, 2024

وسيبدأ نادي سان دييجو مشاركته الأولى في الدوري الأمريكي بدءا من الموسم المقبل 2025 في شهر مارس بلقاء سانت لويس.

ويعد المكسيكي إرفينج لوزانو لاعب إيندهوفن الهولندي الحالي هو أبرز صفقات النادي الجديد إذ سيبدأ مشواره في يناير المقبل بعد التوقيع بمقابل 12 مليون يورو.

صانع الألعاب البالغ 36 عاما لا تزال مسيرته مستمرة في قارة جديدة بعدما لعب في أوروبا وآسيا من قبل.

ماتا بدأ مسيرته مع شباب ريال مدريد ومنه انتقل لفالنسيا وساهم في التتويج بلقب الكأس موسم 2007-08.

وانضم لتشيلسي الإنجليزي وحقق 3 ألقاب من بينها لقب دوري أبطال أوروبا 2012 ثم انضم لمانشستر يونايتد وفاز بـ 3 ألقاب من بينها الدوري الأوروبي 2017.

وساهم في تتويج جالاتاسراي بلقب الدوري التركي موسم 2022-23 ثم مع فيسيل كوبي حقق لقب الدوري الياباني 2023.

وبقميص منتخب إسبانيا حقق لقب يورو تحت 19 في 2006 ويورو تحت 21 في 2011، ثم فاز بلقب كأس العالم 2010 ويورو 2012.

وأنهى الفريق الموسم الماضي من الدوري الأسترالي في المركز السابع، ولن يشارك قاريا في مسابقتي دوري أبطال آسيا النخبة أو دوري أبطال آسيا 2.