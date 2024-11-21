كرة سلة - الاتحاد المصري يكرم المجلس السابق

نظم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة الجديد برئاسة عمرو مصيلحي حفل تكريم للمجلس السابق برئاسة مجدي أبو فريخة.

وتقدم عمرو مصيلحي بالشكر إلى مجدي أبو فريخة وذلك بعد ما قدمه لتطوير كرة السلة المصرية في السنوات الماضية.

وحضر حفل التكريم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة والمدير التنفيذي وموظفي الاتحاد.

كما حضر المرشحين لعضوية مجلس الإدارة والأمين العام للاتحاد العربي لكرة السلة والمدير العام للاتحاد العربي.

وأسفرت انتخابات الاتحاد المصري لكرة السلة عن فوز عمرو مصيلحي بمقعد الرئيس.

وفاز مصيلحي بمقعد الرئيس عقب تفوقه على مجدي أبو فريخة الذي قاد اتحاد كرة السلة خلال الـ12 عاما الماضية.

وسيتولى عمرو مصيلحي الذي كان يشغل منصب نائب رئيس اتحاد كرة السلة، منصب الرئيس للمرة الأولى.

ونال عمرو مصيلحي 24 صوتا مقابل 12 صوتا حصل عليهم مجدي أبو فريخة.

وجاء تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة الجديد بعد إعلان نتائج الانتخابات كالتالي:

الرئيس: عمرو مصيلحي

الأعضاء:

محمد فتحي

طارق السعيد

محمد نبيل محرم

محمد إيهاب محسن

أحمد الشرقاوي

مصطفى فوزي

نيرة أنور

أيمن علي.