مهند مجدي: ضغط وسائل التواصل الاجتماعي على مجلس الأهلي خط أحمر

الخميس، 21 نوفمبر 2024 - 11:06

كتب : FilGoal

مهند مجدي - مارسيل كولر - بعثة الأهلي

كشف مهند مجدي عضو مجلس إدارة الأهلي كيفية التعامل مع ضغوط وسائل التواصل الاجتماعي، وأوضح ما تعلمه من الراحل العامري فاروق.

وقال مهند مجدي عبر أون تايم سبورتس 1: "بالنسبة لنا ضغط وسائل التواصل الاجتماعي علينا خط أحمر، ولا يجب أن تؤثر علينا".

وأضاف "إذا تأثرنا بها فستكون كارثة، نتعامل مع تفاصيل ليست لدى الناس وهي ما تحركنا، ولا يوجد مجلس لديه أخطاء، ونحاول الاجتهاد في اتخاذ القرارات".

أخبار متعلقة:
مدرب استاد أبيدجان: لا أشعر بالخوف من مواجهة الأهلي.. سنأتي للقاهرة للتعادل على الأقل بناء مدينة رياضية متكاملة.. أهلي جدة يعلن استراتيجيته للسنوات العشرة المقبلة الاتحاد يعلن تنظيم رحلة لجماهيره من أجل مواجهة الأهلي لعدم اكتمال جاهزيته.. نقل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري من استاد القاهرة إلى السلام

وتابع "وفاة العامري فاروق اعتبرها نقطة فارقة، الأهلي فعلا بمن حضر، لكن وفاته سببت هزة كبيرة جدا سواء على مستوى الأفراد والجماهير، الكل تأثر، وشعرنا بمسؤولية كبيرة والمواقف الصعبة التي مررنا بها هي ما جعلتنا نتماسك لأن هناك مسؤوليات لابد من تأديتها ضد تجاه الجمعية العمومية والجماهير".

وأردف "أكثر ما تعلمته منه هو محاولة إيجاد حلول والاهتمام بالتفاصيل والإنصات والتركيز وتحليل المواقف بشكل صحيح".

وأتم "أرى أن صفقة وسام أبو علي موفقة جدا لأنها تمت بهدوء ودون أي منافسة".

ويعاني وسام أبو علي من إصابة تعرض لها مع منتخب فلسطين في تصفيات كأس العالم 2026.

مهند مجدي الأهلي
نرشح لكم
مران الزمالك - انتظام السداسي الدولي.. وتأهيل محمد شحاتة محمد سمير: الجميع تواصل معي لمساندة عائلة شوقي.. والنني وشيكابالا وكل اللاعبين طبيب طوارئ ووحدات طبية داخل الملعب.. المسابقات تصدر 7 تعليمات بعد واقعة محمد شوقي لتقديم دورات إسعافات أولية للمدربين.. توقيع اتفاقية شراكة بين وادي دجلة ووزارة الرياضة وزير الرياضة يطمئن على عضو نادي الزمالك بعد حادث حريق منزله الاتحاد يعلن تنظيم رحلة لجماهيره من أجل مواجهة الأهلي المثلوثي يصل القاهرة بعد انتهاء مشاركته الدولية مع منتخب تونس النني يدعم مبادرة محمد سمير لمساندة عائلة لاعب كفر الشيخ الراحل
أخر الأخبار
مدرب سيدات الأهلي: كرة القدم النسائية في العالم أجمع.. ولم أصدق ما رأيته من الجماهير 33 دقيقة | رياضة نسائية
جنون إيطالي.. 3 مدربين مختلفين يقودون بياتشينزا في 24 ساعة 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - الأقرب غيابه عن بطولة العالم.. برشلونة يعلن تفاصيل إصابة ديكا ميم ساعة | كرة يد
مران الزمالك - انتظام السداسي الدولي.. وتأهيل محمد شحاتة ساعة | الدوري المصري
محمد سمير: الجميع تواصل معي لمساندة عائلة شوقي.. والنني وشيكابالا وكل اللاعبين ساعة | الدوري المصري
مشاركا منصور.. خوان ماتا يصبح مالكا جزئيا لنادي سان دييجو الأمريكي ساعة | أمريكا
كرة سلة - الاتحاد المصري يكرم المجلس السابق 2 ساعة | كرة سلة
مهند مجدي: ضغط وسائل التواصل الاجتماعي على مجلس الأهلي خط أحمر 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين 2 انتهت كرة يد - الأهلي (30)-(32) الزمالك 3 شمال إفريقيا تحت 17 عاما - تونس على الصدارة بتعادل مع المغرب.. وفوز الجزائر الأول 4 دورة شمال إفريقيا للشباب - تعثر الجزائر أولا.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر