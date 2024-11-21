مهند مجدي: ضغط وسائل التواصل الاجتماعي على مجلس الأهلي خط أحمر

كشف مهند مجدي عضو مجلس إدارة الأهلي كيفية التعامل مع ضغوط وسائل التواصل الاجتماعي، وأوضح ما تعلمه من الراحل العامري فاروق.

وقال مهند مجدي عبر أون تايم سبورتس 1: "بالنسبة لنا ضغط وسائل التواصل الاجتماعي علينا خط أحمر، ولا يجب أن تؤثر علينا".

وأضاف "إذا تأثرنا بها فستكون كارثة، نتعامل مع تفاصيل ليست لدى الناس وهي ما تحركنا، ولا يوجد مجلس لديه أخطاء، ونحاول الاجتهاد في اتخاذ القرارات".

وتابع "وفاة العامري فاروق اعتبرها نقطة فارقة، الأهلي فعلا بمن حضر، لكن وفاته سببت هزة كبيرة جدا سواء على مستوى الأفراد والجماهير، الكل تأثر، وشعرنا بمسؤولية كبيرة والمواقف الصعبة التي مررنا بها هي ما جعلتنا نتماسك لأن هناك مسؤوليات لابد من تأديتها ضد تجاه الجمعية العمومية والجماهير".

وأردف "أكثر ما تعلمته منه هو محاولة إيجاد حلول والاهتمام بالتفاصيل والإنصات والتركيز وتحليل المواقف بشكل صحيح".

وأتم "أرى أن صفقة وسام أبو علي موفقة جدا لأنها تمت بهدوء ودون أي منافسة".

ويعاني وسام أبو علي من إصابة تعرض لها مع منتخب فلسطين في تصفيات كأس العالم 2026.