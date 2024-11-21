مواعيد مباريات الخميس 21 نوفمبر 2024.. مواجهتان بدوري السيدات

الخميس، 21 نوفمبر 2024 - 10:18

كتب : FilGoal

سيدات الأهلي كرة قدم

يشهد اليوم الخميس الموافق 21 من شهر نوفمبر 2024 انطلاق الجولة التاسعة من دوري السيدات المصري.

لمتابعة كافة مواعيد مباريات اليوم من هنا.

الدوري المصري للسيدات

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يحل فريق الأهلي ضيفا على إنبي ضمن منافسات الجولة التاسعة من المسابقة.

ويقام اللقاء في الثانية والنصف عصرا.

بينما يحل وادي دجلة ضيفا على مودرن سبورت في نفس التوقيت.

وتتصدر سيدات الأهلي جدول الترتيب بالعلامة الكاملة عقب خوض 7 مباريات حتى الآن.

بينما حققت سيدات وادي دجلة 15 نقطة من ست مباريات وبخسارة وحيدة.

الدوري الإماراتي

يحل فريق العين ضيفا على العروبة ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

ويقام اللقاء في الخامسة والنصف مساء.

كرة قدم نسائية سيدات الأهلي دوري السيدات
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