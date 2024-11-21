طبيب طوارئ ووحدات طبية داخل الملعب.. المسابقات تصدر 7 تعليمات بعد واقعة محمد شوقي

أصدرت إدارة المسابقات برابطة الأندية المحترفة تعليمات يتم تطبيقها في الملاعب المستضيفة لمباريات الدوري الممتاز، وذلك بعد واقعة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ.

وعلم FilGoal.com أن التعليمات التي أصدرتها لجنة المسابقات تضمنت عدم بدء أي مباراة بدون تطبيق هذه الإجراءات كاملة والتأكد من جاهزيتها، وجاءت كالتالي

- تواجد عربتي إسعاف في كل ملعب، واحدة قبل المباراة بساعتين، والثانية قبل المباراة بساعة.

- التأكيد على تواجد سائق ومسعف معه بطاقة مزوالة مهنة وليس مجرد ممرض عادي، مع كل سيارة إسعاف.

- أن تتوفر في كل سيارة جهاز صدمات مشحون وجاهز للعمل.

- توفير جهاز تنفس صناعي يتم تجربته قبل المباراة للتأكد من صلاحيته للعمل.

- توفير الملعقة الطبية الخاصة بالتعامل مع حالات بلع اللسان.

- العمل على إنشاء لائحة خاصة للملاعب والاستادات التي تقام عليها مباريات الدوري الممتاز تتضمن ضرورة إنشاء وحدات طبية داخل هذه الملاعب للتعامل مع الحالات الطبية الطارئة كتدخل سريع للتعامل مع أى سقوط مفاجئ لأى لاعب.

كما علم FilGoal.com أن طه عزت رئيس إدارة المسابقات يدرس إلزام وجود طبيب طوارئ في كل ملعب.

يذكر أن رابطة الأندية المحترفة تقوم بتنظيم مسابقة الدوري الممتاز، فيما يقوم اتحاد الكرة بالإشراف على تنظيم الدرجات الأدنى.