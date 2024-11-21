الرياضية: أحدهما إيطالي.. الهلال يرفض عرضين أوروبيين لضم لاعبه المعار

الخميس، 21 نوفمبر 2024 - 00:16

كتب : FilGoal

مصعب الجوير

تلقى نادي الهلال السعودي عرضين أوروبيين لشراء لاعبه مصعب الجوير المعار إلى الشباب خلال الموسم الجاري.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية وفقا لمصادرها أن نادي الهلال قد تلقى عرضين أوروبيين لضم اللاعب.

وأشار التقرير إلى حصول الهلال على العرضين أحدهما من فريق إيطالي.

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ورفض الهلال العرضين بشكل مباشر رغبة في استمرار لاعب الوسط الشاب وفقا لصحيفة الرياضية.

وخرج الجوير على سبيل الإعارة إلى صفوف الشباب هذا الموسم بعد موافقة البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للهلال.

وخاض الجوير هذا الموسم مع الشباب 10 مباريات بينهم 8 في الدوري.

وساهم الجوير في 6 أهداف هذا الموسم بصناعة 4 وتسجيل هدفين.

ويعتبر الجوير بين العناصر الأساسية لمنتخب السعودية.

ونجح لاعب منتخب العسودية في صناعة هدفين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 أمام كل من الصين وباكستان، كما سجل في شباك باكستان وإندونيسيا.

الهلال مصعب الجوير فريق إيطالي
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