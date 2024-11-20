دورة شمال إفريقيا للناشئين - التعادل يكفي.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر

حقق منتخب مصر فوزًا مثيرًا على حساب المنتخب التونسي في الجولة الرابعة من بطولة شمال إفريقيا تحت 17 سنة - مواليد 2008 - المقامة في المغرب خلال الفترة من 11 إلى 23 نوفمبر الجاري.

وحسم المنتخب المغربي تأهله رسميا لكأس الأمم الإفريقية بعد فوزه على حساب ليبيا بهدفين نظيفين في الجولة ذاتها.

وأنهى المنتخب التونسي مبارياته في التصفيات بعدما توقف رصيده عند 7 نقاط في المركز الثاني من 4 مباريات، نفس رصيد المنتخب المغربي متصدر التصفيات.

وتقام مباراتي الجولة الأخيرة يوم السبت 23 نوفمبر، حيث يواجه المنتخب الجزائري نظيره المغربي في مواجهة تحصيل حاصل على ملعب البشير بالمحمدية، فيما يلتقي منتخب مصر أمام ليبيا على ملعب الأب جيكو بالدار البيضاء

وكشف اتحاد شمال إفريقيا عن تقديم المباراتين لمدة ساعة لأسباب تنظيمية.

وتقرر إقامة المباراتين إلى الساعة السادسة بتوقيت مصر بدلا من السابعة مساء.

وقبل استعراض سيناريوهات تأهل منتخب الناشئين إلى أمم إفريقيا مباشرة، يستعرض لكم FilGoal.com جدول ترتيب المجموعة كالآتي:

المغرب 7 نقاط (3 مباريات)

تونس 7 نقاط (4 مباريات)

مصر 6 نقاط (3 مباريات)

الجزائر 3 نقاط (3 مباريات)

ليبيا 0 نقاط (3 مباريات)

حالات تأهل مصر

انحسرت المنافسة بين مصر وتونس على حجز البطاقة الثانية في كأس الأمم الإفريقية مع المنتخب المغربي.

يكفي المنتخب المصري للناشئين الفوز ليصل إلى النقطة التاسعة ليتأهل رسميا بصحبة المنتخب المغربي، على أن تُحدد نتيجة مواجهة المغرب والجزائر موقف الفراعنة من الصدارة أو احتلال المركز الثاني.

كما يكفي المنتخب المصري التعادل أمام ليبيا للتأهل رسميا، حيث سيتساوى وقتها الفراعنة مع تونس برصيد 7 نقاط لكل فريق.

وتنص اللائحة في حالة تعادل فريقين في النقاط، يتم اللجزء للمواجهات المباشرة، والتي ترجح كفة المنتخب المصري الذي حقق الفوز مساء الأربعاء بنتيجة 3-2.

وستقام بطولة أمم إفريقيا تحت 17 عاما عام 2025، ولم يتحدد منظمها بعد، وستكون مؤهلة لكأس العالم للشباب في قطر 2025 والذي لم يتحدد موعده أيضا بعد.

وجاءت نتائج المنتخب المصري في التصفيات على النحو التالي: الخسارة أمام المغرب 5-1، والفوز أمام الجزائر 2 -1، ثم الفوز أمام تونس 3-2.

ويتأهل أول وثاني بطولة شمال إفريقيا إلى منافسات أمم إفريقيا المقرر لها في 2025 بمشاركة 12 منتخبا.

وتقام بطولة شمال إفريقيا بمشاركة منتخبات مصر وتونس والمغرب والجزائر وليبيا.

ويقود منتخب مصر تحت 17 عاما أحمد الكاس المدير الفني.