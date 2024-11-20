ليفربول أبرز المهتمين.. مونت كارلو: ليون يحدد سعر ريان شرقي

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 - 23:31

كتب : FilGoal

ريان شرقي - ليون

حدد نادي ليون الفرنسي مطالبه المالية للتخلي عن لاعبه الشاب ريان شرقي.

ويحظى شرقي باهتمام لفيربول الذي يسعى لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب راديو مونت كارلو الفرنسي، فإن ليون يرغب في الحصول على 25 مليون جنيه إسترليني للموافقة على انتقال لاعبه إلى ليفربول.

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صحيفة "ليكيب" الفرنسية ذكرت في وقت سابق أن ليفربول يسعى لضم ريان شرقي في يناير المقبل لدعم صفوف فريقه، خاصة أن سعر بيعه لن يكون مرتفعا.

وذلك بسبب انتهاء تعاقده بنهاية الموسم المقبل.

ويأمل ليون في الاحتفاظ بنجمه الشاب ولكن وضع النادي المالي قد يضطره إلى بيعه.

وليس ليفربول فقط المهتم بضم ريان شرقي الذي يجيد اللعب في مركز صانع الألعاب، وكذلك الجناحين.

ولكن يسعى باريس سان جيرمان لضم اللاعب الفرنسي الشاب.

ريان شرقي البالغ من العمر 21 عاما شارك في 152 مباراة مع ليون سجل خلالها 19 هدفا وقدم 28 تمريرة حاسمة.

كما يلعب بشكل مستمر مع منتخب فرنسا تحت 21 سنة، لكنه لم ينضم لمنتخب فرنسا الأول حتى الآن.

أزمة ليون المالية

وتلقى أولمبيك ليون من هيئة الرقابة المالية لكرة القدم الفرنسية قرارا مؤقتا بالهبوط للدرجة الثانية بنهاية الموسم الجاري وحظر الانتقالات وإشراف على الأجور.

ويأتي ذلك القرار بسبب ارتفاع ديون النادي لـ 508 مليون يورو.

وسيكون النادي مهددا بالهبوط إذا لم يتحسن وضعه المالي وكذلك سيكون مجبرا على بيع أبرز لاعبيه في فترة الانتقالات الشتوية.

وكان جون تيسكتور مالك النادي قد أبدى تفاؤلا عقب حضوره لاجتماع مع الهيئة فصرّح لشبكة راديو مونت كارلو قائلا: "سار الاجتماع بشكل جيد".

ووفقا للتقارير فإن ريان شرقي وماليك فوفانا من أبرز الأسماء التي ربما ترحل عن ليون في يناير المقبل للمحاولة في حل أزمة الفريق.

وبحسب تقرير سابق لصحيفة "ليكيب" الفرنسية ارتفعت ديون ليون من 458 مليون يورو لـ 508، كما حقق النادي خسارة صافية بلغت 25 مليون يورو.

ويحتل ليون المركز الخامس برصيد 18 نقطة من 11 جولة بفارق 11 نقطة عن باريس سان جيرمان المتصدر.

ويستعد ليون للقاء ستاد ريمس في الجولة 12 من الدوري الفرنسي في الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري.

ويحتل ليون المركز التاسع برصيد 7 نقاط من 4 مباريات في الدوري الأوروبي.

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