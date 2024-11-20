دورة شمال إفريقيا للشباب - تعثر الجزائر أولا.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 - 23:14

كتب : محمد سمير

أحمد خالد كباكا - منتخب مصر للشباب - ليبيا

اختتمت منافسات الجولة الثالثة من دورة شمال إفريقيا للشباب تحت 20 عاما.

ويتأهل أول وثاني بطولة شمال إفريقيا إلى نهائيات أمم إفريقيا 2025، وتتنافس منتخبات مصر والمغرب وتونس والجزائر وليبيا.

ويستضيف استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية منافسات البطولة حتى الثلاثاء 26 نوفمبر الجاري.

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وتغلب منتخب مصر تحت قيادة روجيرو ميكالي على ليبيا بهدفين مقابل هدف واحد، بينما تعادل منتخب الجزائر أمام المغرب بهدف لكل منهما.

وبات منتخب شباب المغرب قاب قوسين أو أدنى من خطف إحدى بطاقتي التأهل بعدما وصل للنقطة السابعة من 3 مباريات.

وارتفعت حظوظ منتخب مصر للتأهل بعد تحقيق الانتصار على ليبيا، لكن يحتاج الفراعنة للفوز على تونس في الجولة الختامية مع تعثر الجزائر بإحدى مواجهتي تونس أو ليبيا.

وقبل استعراض سيناريوهات تأهل منتخب الشباب إلى أمم إفريقيا مباشرة، يستعرض لكم FilGoal.com جدول ترتيب المجموعة كالآتي:

1- المغرب 7 نقاط (3 مباريات)

2- مصر 4 نقاط (3 مباريات)

3- تونس 3 نقاط (مباراتان)

4- الجزائر نقطتان (مباراتان)

5- ليبيا بدون نقاط (مباراتان)

بينما الجولتان المتبقيتان كالآتي:

السبت 23 نوفمبر

تونس × الجزائر - 5 مساء

المغرب × ليبيا - 8 مساء

الثلاثاء 26 نوفمبر

الجزائر × ليبيا - 6 مساء

مصر × تونس - 6 مساء

ويستعرض لكم FilGoal.com سيناريوهات تأهل منتخب مصر:

- الفوز ضد تونس

حال تحقيق منتخب مصر الفوز على تونس يرتفع رصيد الفراعنة إلى 7 نقاط.

وحتى وأن حقق منتخب تونس الفوز على الجزائر في الجولة السابقة لتلك المباراة، سيتجمد رصيده عند 6 نقاط وهو ما يمنح الفراعنة الأفضلية في الترتيب.

لكن يُشترط عند فوز منتخب مصر ضد تونس، تعثر الجزائر أولا سواء في مواجهة تونس يوم السبت أو ضد ليبيا يوم الثلاثاء.

ويأتي ذلك بسبب جمع الجزائر نقطتين من مباراتين أي في حال الفوز بالمباراتين المتبقيتين سيصل رصيد محاربي الصحراء إلى 8 نقاط وهو ما يعني تخطي منتخب مصر في تلك الحالة.

ويعني ذلك ضرورة تعثر منتخب الجزائر بالتعادل أو الخسارة في مباراة من المباراتين المتبقيتين.

- التعادل ضد تونس

حال التعادل أمام تونس في الجولة الختامية يرتفع رصيد منتخب مصر إلى 5 نقاط.

يتأزم موقف الفراعنة في تلك الحالة لكن هناك فرصة للصعود رغم ذلك، وهي خسارة تونس ضد الجزائر ثم فوز ليبيا على الجزائر في المباراة الختامية مع تعثر الفريق الليبي ضد المغرب.

في تلك الحالة يحسم منتخب المغرب تأهله كمتصدر البطولة، بينما تونس يتجمد رصيدها عند 4 نقاط وليبيا عند 3 نقاط حال الخسارة من المغرب والفوز على الجزائر أو 4 نقاط حال التعادل مع المغرب والفوز على الجزائر.

ويتساوى منتخب مصر مع الجزائر برصيد 5 نقاط لكل منهما، ويحسم فارق الأهداف في تلك الحالة المتأهل بين الفراعنة ومحاربي الصحراء.

- الخسارة من تونس

حال خسارة الفراعنة أمام تونس يعني ذلك نهاية حلم الفراعنة بشكل رسمي إذ يصل نسور قرطاج إلى 6 نقاط ويتجمد رصيد المنتخب عند 4 نقاط.

وبالرغم من ذلك هناك حالة واحدة فقط لمشاركة منتخب مصر للشباب في بطولة أمم إفريقيا وهي استضافة نسخة أمم إفريقيا تحت 20 عاما في العام المقبل.

دورة شمال إفريقيا منتخب مصر ميكالي
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