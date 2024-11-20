روكي: لم يكن لدي وقت للتكيف مع برشلونة

يرى البرازيلي فيتور روكي مهاجم برشلونة المعار إلى ريال بيتيس أنه لم يحصل على الوقت الكافي للتأقلم مع النادي الكتالوني.

وانضم روكي إلى بيتيس معارا حتى نهاية الموسم بعد فترة قصيرة مع برشلونة.

وقال فيتور روكي في تصريحات نقلتها سكاي سبورت : "الحقيقة هي أنني مررت ببعض اللحظات السيئة عندما وصلت إلى برشلونة".

وأضاف "اكتشفت أنني قادم إلى إسبانيا قبل حوالي أسبوع. لم يكن لدي وقت للتكيف".

واستدرك "لكنها بمثابة تجربة تعليمية. أنا سعيد جدا بوجودي في برشلونة".

وانضم روكي لبرشلونة في شهر يناير الماضي وقضى نصف الموسم الثاني مع الفريق ولكنه لم يشارك كثيرا.

صاحب الـ 19 عاما شارك خلال الموسم الحالي مع بيتيس في 7 مباريات وسجل خلالها هدفا وحيدا حتى الآن.